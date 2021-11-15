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特企／全球第一水蔘產地韓國扶餘郡　養生食補報你知！

▲來自韓國忠清南道扶餘郡的石榴膠原蛋白果凍飲（圖／品牌提供）
▲來自韓國忠清南道扶餘郡的石榴膠原蛋白果凍飲（圖／品牌提供）

本報訊

2021-11-15 18:09:57

近期氣候變化大，換季時節更是調理身體的最佳時機。韓國人在養生飲食文化上常使用水蔘、紅棗、栗子等食材，寒冷冬季即將到來，這些食材皆能滋補元氣、暖和身體不用擔心手腳冰冷，而全球第一水蔘出口量的大韓民國忠清南道扶餘郡，位於韓國忠清南道西南部，是擁有燦爛百濟歷史和文化的古城，其中農業為主要產業，在白馬江培育優質的草原，並以最佳的日照量，盛產獨特水蔘跟栗子等相關性的農特產品。現在不用飛韓國也可以直接買到，韓味不二於11／11～11／23在台北忠孝SOGO12樓產地直送新鮮韓國水蔘、栗子等多樣韓國商品，忠清南道扶餘郡特有的頂級水蔘限定限量，千萬別錯過！ 新竹巨城－CITY　SUPER超市（B1）、台茂購物中心5F、忠孝復興舘－CITY SUPER超市（B3）、韓味不二五股門市、台中大遠百CITY　SUPER超市內（B2）也同步販售！

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水蔘：本次展覽特地以產地直送方式，挑選最優質上等的「四～六年根」水蔘，將含有70～75％水分的新鮮水蔘清洗後密封直送台灣，鮮甜口感可直接做沙拉食用，燉煮雞湯更是將人蔘香氣及皂苷完整釋放，是換季進補的最佳選擇。可用於：涼拌沙拉、蔘雞湯、水蔘牛奶，獨特香氣令人齒頰留香。
栗子：受韓國優渥生長條件，韓國超大SIZE的栗子，表面色澤光亮、水分含量高，更有豐富維他命，咬下去像水般香甜可口，蒸後口感更是香甜滑順，重視養生的韓國人最喜歡將栗子丟入雞湯燉煮，使湯頭更加清香甜美。可用於：栗子鮮菇炊飯、栗子燒雞、栗子蛋糕等等無論鹹甜都香氣濃郁。若是不想自己下廚，此次展覽還有特別販賣各式人蔘製作而成的便利飲品，像是石榴紅蔘飲、野櫻莓紅蔘飲、桔梗梨子紅蔘飲等，幫你顧好體內外，包裝設計小份量好攜帶，無時無刻都能開啟養生之道，石榴膠原蛋白果凍條為你輕鬆補充膠原蛋白，不論何時都能食用，現在就來試試韓系天然養生法。

販售日期: 11/11~11/23

購買通路：

遠東SOGO忠孝館 12樓

遠東SOGO復興舘－CITY　SUPER超市（B3）

遠東SOGO新竹店－CITY　SUPER超市（B1）

台中大遠百 CITY　SUPER超市內（B2）

台茂購物中心－5F

韓味不二五股門市　地址: 新北市五股區五權三路15號

如果線下吃不夠，韓味不二購物網BKSHOP線上同步連線，提供韓國在地&傳統家常菜，不用出門也能享有韓國美食！最道地的韓國傳統美食、零時差的新鮮韓國食品、更多優惠組合都在「韓味不二購物網BKSHOP」。

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