特企／全球第一水蔘產地韓國扶餘郡　養生食補報你知！

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栗子：受韓國優渥生長條件，韓國超大SIZE的栗子，表面色澤光亮、水分含量高，更有豐富維他命，咬下去像水般香甜可口，蒸後口感更是香甜滑順，重視養生的韓國人最喜歡將栗子丟入雞湯燉煮，使湯頭更加清香甜美。可用於：栗子鮮菇炊飯、栗子燒雞、栗子蛋糕等等無論鹹甜都香氣濃郁。若是不想自己下廚，此次展覽還有特別販賣各式人蔘製作而成的便利飲品，像是石榴紅蔘飲、野櫻莓紅蔘飲、桔梗梨子紅蔘飲等，幫你顧好體內外，包裝設計小份量好攜帶，無時無刻都能開啟養生之道，石榴膠原蛋白果凍條為你輕鬆補充膠原蛋白，不論何時都能食用，現在就來試試韓系天然養生法。
販售日期: 11/11~11/23
購買通路：
遠東SOGO忠孝館 12樓
遠東SOGO復興舘－CITY SUPER超市（B3）
遠東SOGO新竹店－CITY SUPER超市（B1）
台中大遠百 CITY SUPER超市內（B2）
台茂購物中心－5F
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