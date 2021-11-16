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雙11買不夠？BENETTON破萬風衣下殺1折　限時3天特賣快搶

▲雙11和百貨週年慶搶不夠？內行鎖定的特賣好康報給你知，原價破萬元的風衣和西裝外套只要2千6元就能入手。（圖／台灣班尼頓提供）
▲雙11和百貨週年慶搶不夠？內行鎖定的特賣好康報給你知，原價破萬元的風衣和西裝外套只要2千6元就能入手。（圖／台灣班尼頓提供）

記者蕭涵云/台北報導

2021-11-16 10:01:34

雙11和百貨週年慶有搶到好貨嗎？天氣漸冷，較有品質的保暖衣物動輒數幾千甚至破萬元，想下手有時也要考慮再三。現在原價破萬元的風衣和西裝外套竟然只要2千6元？內行人鎖定的好康1折優惠，趕快報給你知。

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有著鮮豔色彩、動感形象的義大利UNITED COLORS OF BENETTON，及上班族最愛的SISLEY，將於11/24(三)～11/26(五)舉辦2021當季秋冬樣衣與過季商品聯合特賣會。數千件當季男女裝、童裝、配件商品全面一折起。

▲義式品牌BENETTON和SISLEY舉辦聯合特賣會活動。（圖／台灣班尼頓提供）
▲義式品牌BENETTON和SISLEY舉辦聯合特賣會活動。（圖／台灣班尼頓提供）
BENETTON把採用對生態友善的有機棉及環保丹寧服飾，還有時尚好搭的經典針織單品，通通作為折扣重點，還有SISLEY修身實穿的套裝及歐系休閒裝束，也在這次特賣的陣容中。

數千件當季夯品與經典男女裝、童裝、配件商品只要全面1折起，限時三天更每日更推出物超所值的限定款商品。當季的樣衣每款只有一件，幸運的話，還有可能找到台灣未上市隱藏款式。

時間：11/24(三)11:00~18:00～11/26(五)11:00~17:00

地點：台北市民權東路三段102號3F

（結帳金額1,000元(含)以上，提供刷卡服務，限VISA、Master、JCB。提供試穿服務、活動期間商品售出，恕不提供退換貨，活動期間售出商品須做剪/劃標處理。防疫期間請遵守賣場防疫規定及秩序，台灣班尼頓保留買賣及入場控管之權益。因應政府限塑政策並響應環保，特賣期間購物塑膠袋須酌收費用，歡迎自備購物袋。）

▲11/24獨家商品撞色拼接風衣，原價10,800元，特價2,600元。（圖／台灣班尼頓提供）
▲11/24獨家商品撞色拼接風衣，原價10,800元，特價2,600元。（圖／台灣班尼頓提供）
▲11/25斜紋長版西裝外套，原價7,980元，特價2,600元。（圖／台灣班尼頓提供）
▲11/25斜紋長版西裝外套，原價7,980元，特價2,600元。（圖／台灣班尼頓提供）

▲11/26獨家商品縫衍刷毛雙面大衣，原價9,980元，特價2,600元。（圖／台灣班尼頓提供）
▲11/26獨家商品縫衍刷毛雙面大衣，原價9,980元，特價2,600元。（圖／台灣班尼頓提供）

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