日本海鮮丼冬天怎麼吃最好？3招不放過鮮甜精華又暖胃
天氣冷颼颼，好想念到日本吃海鮮的日子。台灣人最愛的日本海鮮丼，到底冬天要怎麼吃最對味？排隊名店つじ半日本橋海鮮丼，推出台灣首創「華」創意新菜，將經典海鮮珠寶盒融合法國炙燒嫩肝，3段式吃法讓鮮甜精華也可以暖暖吃下肚。
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-16 20:17:14
沒聽錯吧，日本料理也能搭鴨肝？「華」海鮮珠寶盒將阿根廷天使紅蝦、鯡魚卵、黑海松貝、魷魚、鮪魚、碎中鮪，匯聚後表面微炙，再現場以直火炙燒鮮嫩鴨肝表層，一邊刷上醬汁炙烤得略帶金黃油亮色澤後，置於海鮮珠寶盒上，搭配海苔、芥末、紫蘇葉等配料，最後點上野莓。
第一口單獨品嚐野莓與散發濃郁焦香的嫩肝，酸甜果香平衡了鴨肝的肥腴，吃得出豐潤卻不膩口。再將嫩肝分切數片拌入海鮮珠寶盒中，讓綿密華潤的鴨肝像抹醬般包裹著海鮮，增添鮮美滋味。
最後，加入由つじ半辻田社長特別傳授的日本頂級真鯛高湯，日本橋海鮮丼獨創的「鯛茶漬け」茶泡飯吃法，將剛剛的美味全部融合在湯中，加上現刨日本柚子、鴨兒芹、蘘荷等具獨特香氣的日本香料，彷彿是一碗截然不同餐點重新上桌。
由於店內提供的所有海鮮都是生食等級，建議可將前菜的生魚片預留一半，到品嚐茶泡飯時再辦入湯中一起吃下肚，此刻碗中又多了一項鮮甜海味。
因應冬天季節來臨，也推出以整隻南非黃金生龍蝦，搭配北海道干貝及扇貝的生食級日系火鍋，「龍洑‧黃金生龍蝦套餐」滿足喜歡燒滾熱湯的民眾享用。