蔡易餘呼籲「自己人」侯友宜　堅決反對三接蓋台北港

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蔡易餘說，昨3名在野黨立委以「台北港in、外推out」的用語，認為三接可以遷移到台北港，這根本是呼攏全國人民。過去新北市民、民代、市長都反對台北港興建三接，新北還在2017年、2018年2度發函給經濟部表達反對。
蔡易餘表示，當地的國民黨立委洪孟楷也反對台北港興建三接，他跟侯友宜是同鄉鄉親也算是「自己人」，他要跟侯友宜建議，不要被國民黨騙去。公投原始設置在桃園，當地民眾都清楚會縮小面積、外推到1250公尺外，不會影響藻礁存活，還坑兼顧好環保與台灣能源轉型。
黨團幹事長劉世芳表示，台北港無法成為三接替代方案，重新環評、圍堤造地要11年時間，卻要公投三接遷離桃園非常詭異。民進黨不同意三接遷移有3個理由，包括遷地困難緩不濟急，供應延遲影響減煤，北部用電短缺是137億度。
黨團書記長蔡適應說，侯友宜跟林為洲司教還不錯，侯友宜是不是在玩兩面手法。中油員工在自己場域提出「能源更有力」的貼紙，卻被國民黨說違反行政中立，聽了蠻好笑，中油員工捍衛天然氣接收站態度被說違反行政中立，國民黨書讀得不太多。
蔡適應指出，《公務人員行政中立法》有說這是對事不是對人，沒有行政中立的問題，他支持中油的態度，本身就要站出來，強烈說明第三接收站要繼續施工，不同意接收站停止的議題。