「熱血中信」公益月 中信房屋邀請六都民眾挽袖捐熱血
中信房屋近年來在各地陸續舉辦各種公益活動，自民國74年11月成立至今已30餘年，因此中信房屋決定從今年起，把每年的11月定為「中信房屋公益月」，未來也會在每年的11月進行各項公益活動。每年接近過年的前後月分都是血庫較吃緊時候，今年11月中信房屋在六都同步辦理多場捐血活動，7日由高雄市率先開跑，新北市在10日舉行，12日則在桃園及台南2市辦理，最後一場將於11月23日由台北及台中市接手，希望藉由大家挽起衣袖捐出熱血，稍稍緩解血荒。
生活中心/綜合報導
2021-11-18 11:00:00
12日當天，在桃園市平鎮區捐血活動現場負責活動規畫的中信房屋營銷企劃部副理江龍名表示，中信房屋未來將投入的公益活動有各種型式，包括協助弱勢團體、環保淨灘、淨山或捐血等，為了定調「中信房屋公益月」，往後每年中信房屋都會在11月份舉辦公益活動，今年活動首發即以「熱血中信」為題，邀請同仁們及一般民眾都能挽袖捐血，打響中信房屋公益月的第一炮。
此次捐血活動的贈品有專屬品牌防疫口罩一盒、防疫筆、全聯禮卷200元及限量精緻帆布袋。江龍名說，12日當天參與捐血活動的人員，除了加盟店的成員之外，還有不少社區民眾是透過加盟店同仁的邀請、公司的區域廣播以及從官網宣傳中得知中信房屋主辦捐血活動，主動前來共襄盛舉，當日活動現場有一半以上都是自發性的民眾，期待藉著大家的一份心力、一點善意讓我們的社會更美好。下週二(11/23)還有台中及台北兩個場次，也希望邀請民眾共同參與。
雖然總部訂定每年11月是中信房屋公益月，但只要各地區有需要，也會不定期舉行公益活動回饋地方，目標將設定在捐血、救助弱勢、環保淨灘或是淨山等方向，江龍名強調，雖然公司定下上述這些公益活動為主要舉辦方向，但也會因應各地區域的需要，或是配合地方公益團體進行調整，希望每年的公益月活動都能善盡企業社會責任並擴大活動的效應，由企業自身做起讓善的環結能永續傳遞下去。