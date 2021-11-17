雙11超商包裹堆成山！店員曝心聲：取貨「1行為」最母湯
雙11購物節結束後，包裹開始陸陸續續寄送，導致各大超商面臨包裹爆量危機！不少民眾也貼心地希望不要造成店員負擔，近日，就有民眾上網發問，自己有多個包裹同時到貨，如果一次拿會不會被店員討厭？對此超商店員也出面回應，取貨時「這一行為」才是店員最討厭的。
編輯中心/綜合報導
2021-11-17 16:11:59
根據原PO於《Dcard》上PO文表示，自己不小心買了6個包裹，而且都寄到同一家門市，甚至還同時到貨，讓自己有點不好意思去領取，因為怕造成店員的困擾，因此想詢問網友，如果一次拿6個包裹會不會被店員討厭？
而該篇貼文也引來超商店員曝心聲，「不會，同個人的包裹來很多，然後在那邊挑這個要、這個不要的才討厭」、「不要挑件拿就好，之前一個客人每次都10件貨，還要挑拿哪個金額的」、「不會！你如果分次拿反而更容易造成困擾」、「超討厭分次拿的客人，好不容易找到了還不一定是你要的那個，最討厭還要浪費時間對條碼跟金額」。
更有不少人表示，身為店員反而希望客人趕快把包裹領走，「一次帶走，店員會感謝你，門市倉庫都快炸開了」、「非常歡迎一次拿完，最好是收到簡訊的當下馬上來拿」、「早點拿一拿比較不會佔空間啊」。（編輯：鍾怡婷）