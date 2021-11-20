茄子怎料理好吃？媽曝「簡單4步」色澤美麗：鹹香又下飯
茄子是不少人到自助餐必夾的一道菜，不過茄子料理起來可不簡單，那麼茄子到底要怎麼料理才好吃？就有一名媽媽分享「簡單4步驟」，讓茄子不僅色澤美麗，吃起來鹹香又下飯。
編輯中心/綜合報導
2021-11-20 14:21:54
該名媽媽在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，分享「紅燒茄子」的做法。首先，「將3條茄子洗淨外皮，接著切塊，將茄子塊擺在蒸盤中，紫色或白色面，哪一面朝上都可以」。
第二「用炒菜鍋，裝水5分滿，燒一鍋熱水，等水大滾後擺入蒸架，再將茄子盤擺入，蓋上鍋蓋，蓋緊不要有蒸氣跑出來，大火蒸6分鐘，將茄子先蒸軟，可保持美麗色澤，也可縮短料理時間，蒸6分鐘後將茄子盤取出備用」、第三「調配醬汁（半個飯碗量），醬油膏或素蠔油、糖、水和蒜末，先調整出自己喜歡的鹹淡，備用」。
最後，「起油鍋爆香蒜末，將蒸軟的茄子下鍋拌炒，然後加入調好的醬汁，煮一會兒，再加入九層塔或是香菜煮至茄子入味即可」，如此以來，鹹香又下飯的紅燒茄子就完成了。
貼文一出，掀起熱議，「出菜真快，明天來去買茄子」、「原來是軟了後先取出啊…我都是油硬炒軟加水…難怪完成時很油」、「好好吃哦」、「顏色很漂亮」、「來試一下，謝謝分享」。（編輯：郭佩蓉）