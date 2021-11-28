COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

吹頭髮超麻煩！她好奇「放著自然乾」可行嗎　眾人曝關鍵

▲洗完頭髮要吹乾還是自然乾？貼文一出立刻引起網友討論。（圖／取自PhotoAC）
▲洗完頭髮要吹乾還是自然乾？貼文一出立刻引起網友討論。（圖／取自PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-11-28 10:28:28

很多女生都覺得洗頭很麻煩，因為長髮往往要花上較多時間整理，尤其洗完頭後要慢慢吹乾，有時好不容易吹完卻也一身汗了，因此不少人都會選擇「自然乾」，一名網友日前就在網路詢問大家自然乾其實會傷害頭髮？貼文一出立刻引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友在《PTT-WomenTalk板》上發文「自然乾，真的很傷頭髮？」，表示自己「聽說寧願用阿嬤牌超爛吹風機，用超燙的溫度把頭髮吹乾，也千萬不要讓他自然乾。不是因為會感冒著涼，而是因為這樣超傷頭髮。」因此好奇詢問大家是否都會選擇讓頭髮自然乾？還是一定會吹到全乾為止？

▲原PO發文詢問自然乾是否很傷頭髮？不少網友則表示其實最容易有問題的是頭皮。（圖／翻攝自《PTT-WomenTalk板》）
▲原PO發文詢問自然乾是否很傷頭髮？不少網友則表示其實最容易有問題的是頭皮。（圖／翻攝自《PTT-WomenTalk板》）
網友看了原PO的貼文後，有人表示，「對頭皮的影響比較大吧，一直處在潮濕狀態很容易生細菌」、「自然乾很容易有頭臭味」、「怕沒吹之後經常偏頭痛」、「不吹會感冒頭痛」、「自然乾頭髮超毛躁」、「自然乾頭髮真的超毛躁!隔很久才吹，久了也會偏頭痛」、「應該是容易打結 如果頭髮短沒差吧」、「我都自然乾，去髮廊時設計師說要用頭皮檢測機器檢查頭皮…完全沒有紅腫傷口發炎，還問我怎麼保養的…我根本沒擦什麼東西，但是很注意每次洗頭時一定用指腹按摩頭皮，泡沫也注意有沒有沖乾淨」。

其實《NOWnews今日新聞》日前就曾經報導過一篇《秋天比春天落髮量高4倍！3大洗頭壞習慣曝光　你中幾個？》，當中就有提到「頭皮處於潮濕狀態其實更容易出油，也易滋生細菌影響健康，身為頭髮的根本，頭皮清潔與維持乾爽非常重要，建議吹髮前先仔細將頭皮吹乾。濕髮時因毛鱗片張開很脆弱，應順著往髮尾吹順也能好好收攏，減少毛躁情形。」（編輯：陳珮瑜）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
62.98%37.02%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
59.17%40.83%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.51%59.49%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
58.35%41.65%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀