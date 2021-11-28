吹頭髮超麻煩！她好奇「放著自然乾」可行嗎 眾人曝關鍵
很多女生都覺得洗頭很麻煩，因為長髮往往要花上較多時間整理，尤其洗完頭後要慢慢吹乾，有時好不容易吹完卻也一身汗了，因此不少人都會選擇「自然乾」，一名網友日前就在網路詢問大家自然乾其實會傷害頭髮？貼文一出立刻引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-28 10:28:28
該名網友在《PTT-WomenTalk板》上發文「自然乾，真的很傷頭髮？」，表示自己「聽說寧願用阿嬤牌超爛吹風機，用超燙的溫度把頭髮吹乾，也千萬不要讓他自然乾。不是因為會感冒著涼，而是因為這樣超傷頭髮。」因此好奇詢問大家是否都會選擇讓頭髮自然乾？還是一定會吹到全乾為止？
網友看了原PO的貼文後，有人表示，「對頭皮的影響比較大吧，一直處在潮濕狀態很容易生細菌」、「自然乾很容易有頭臭味」、「怕沒吹之後經常偏頭痛」、「不吹會感冒頭痛」、「自然乾頭髮超毛躁」、「自然乾頭髮真的超毛躁!隔很久才吹，久了也會偏頭痛」、「應該是容易打結 如果頭髮短沒差吧」、「我都自然乾，去髮廊時設計師說要用頭皮檢測機器檢查頭皮…完全沒有紅腫傷口發炎，還問我怎麼保養的…我根本沒擦什麼東西，但是很注意每次洗頭時一定用指腹按摩頭皮，泡沫也注意有沒有沖乾淨」。
其實《NOWnews今日新聞》日前就曾經報導過一篇《秋天比春天落髮量高4倍！3大洗頭壞習慣曝光 你中幾個？》，當中就有提到「頭皮處於潮濕狀態其實更容易出油，也易滋生細菌影響健康，身為頭髮的根本，頭皮清潔與維持乾爽非常重要，建議吹髮前先仔細將頭皮吹乾。濕髮時因毛鱗片張開很脆弱，應順著往髮尾吹順也能好好收攏，減少毛躁情形。」（編輯：陳珮瑜）