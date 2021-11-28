害怕極了！灰喵抱緊小柯基午睡 牠一臉不安：快救偶！
是不是該去救援一下？越南臉書粉專「Candy The Corgi Official」以分享家中多隻毛孩為樂趣，這天飼主發現椅子上有三隻毛小孩擠在一起睡覺，其中一隻小灰貓抱著柯基小奶汪熟睡，看似甜蜜的畫面但好像哪裡怪怪的？網友一看狗狗的表情都笑說：「快去救牠啦！」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-28 17:27:47
這名越南飼主家裡養了好幾隻貓咪與狗狗，尤其以柯基犬為大宗，經常在粉專分享牠們的生活日常。這天兩隻小貓與柯基寶寶「Cody」躺在椅子上睡覺，其中小灰貓的手抱著Cody的脖子，一腳跨在牠身上，彷彿將牠當成抱枕一樣攬緊緊的，看起來既和平又溫馨，但飼主仔細一看，發現原來Cody根本沒睡覺，反而露出不知所措的表情，發現飼主靠近後，用眼角餘光投向飼主，開始發出嗚咽的聲音，彷彿在跟飼主說：「主人快點救救偶啊！」。
網友看了影片都紛紛笑說：「整隻被挾持，犯人睡著了還不能動」、「拍攝者不救？」、「牠的表情很無奈欸」、「從小就感覺汪生好難」、「被貓貓禁錮」、「可愛到不行欸」、「都是別人家的貓貓狗狗，好羨慕」現在一起來看看Cody的影片吧！（編輯：陳珮瑜）