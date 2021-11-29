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印度神童預言成真！「4國家警報響了」　Omicron威脅全球

▲印度神童先前再度對全球疫情與經濟狀況做出預言，如今新型變種病毒再度蔓延全球。（圖／翻攝conscienceYoutube）
▲印度神童先前再度對全球疫情與經濟狀況做出預言，如今新型變種病毒再度蔓延全球。（圖／翻攝conscienceYoutube）

編輯中心/綜合報導

2021-11-29 06:48:14

印度神童阿南德（Abhigya Anand）一直以來對於國際情勢以及疫情走向做出預言，多次成功預測，引起國際關注，而他在早前先預言國際「9月到11月全球災難會加劇」，隨後在10月22日又指出，有四個國家將有可能遭受疫情反撲，如今，比Delta更加強悍的變種病毒「Omicron」已經在許多國家出現，再度引爆話題。

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綜合外媒報導，26日一架從南非飛往荷蘭的班機，機上600多人當中已有61人確診新冠肺炎，其中13人還在28日檢驗出是感染Omicron變種病毒，目前Omicron變種病毒已經在多個國家現蹤，世界衛生組織（WTO）也正密切關注當中，我國指揮中心也積極防堵Omicron變種病毒，對於年底盛事跨年晚會、新北耶誕城活動都是持保持態度，隨時都有可能停辦。

▲印度神童阿南德（Abhigya Anand）的預言一直以來備受各界關注。（圖／翻攝自Abhigya Anand臉書）
▲印度神童阿南德（Abhigya Anand）的預言一直以來備受各界關注。（圖／翻攝自Abhigya Anand臉書）
而阿南德早前除了預言9月到11月全球災難會加劇，也表示12月的第二週開始，人類會開始面臨「能源危機、電力短缺、供應鏈中斷、疫情再反撲」等四大危機，其中更點名疫苗接種率相對高的英國、美國、新加坡以及以色列等4國家，如今Omicron變種病毒入侵多國，警報正悄然響起。

針對目前Omicron變種病毒擴散，世界衛生組織則透露，正與專家合作了解Omicron對於目前的防疫措施，包括疫苗注射等造成的影響，現階段還沒有跡象顯示，感染Omicron與其他病毒變異株的症狀不同，各大學研究中最初通報的確診病例，顯示年輕患者病情還算輕微，不過探究Omicron的嚴重程度，還需要數日至數週的時間」。（編輯：張嘉哲）

《NOWnews》提醒您：民俗說法僅供參考。

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