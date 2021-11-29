台灣牛奶為何貴？內行點出「殘酷理由」認了：有錢人喝的

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貼文曝光後，隨即引來眾人討論，「在台灣喝牛奶是身份地位尊貴不凡的象徵」、「一堆小牌說台灣的牧場，也是貴得嚇人」、「我辦Costco卡就是為了買牛奶」、「日本牛奶1000ml才40塊台幣」。
其中就有內行分析關鍵原因，直言「產量低啊」、「乳牛是溫帶生物，台灣這種高溫多雨的氣候，只有冬天比較合適」、「台灣不產牛而且天氣熱牛不想產奶」、「台灣夏天太熱太長」。
事實上，根據全球資料庫網站「Numbeo」調查世界各地一公升牛奶價格，冠軍是每公升3.47美元（約新台幣96元）的黎巴嫩，第二名則是每公升3.36美元（約新台幣93.21元）的台灣，依序接著是香港、奈及利亞、新加坡等。
《NOWnews今日新聞》曾報導《台灣牛奶為何特別貴？行家曝「3殘酷關鍵」：沒在開玩笑》，就有行家點出台灣牛奶昂貴在於「飼養不易、飼料貴、場地小」等原因，表示「1、台灣酪農場4百多戶屬於很小很小的市場，所有機器、耗材都比別國貴；2、台灣牧草多數為進口牧草！草料成本比他國高很多很多；3、台灣環境濕熱，大型降溫設備開24小時，電費不是開玩笑的」、「因為台灣地小，要種植牛吃的草成本拉高，牧場要有一定的大小成本也拉高。我是做這行的，而且台灣很熱，牛一熱就沒食慾吃，就會更少奶」。（編輯：陳雅雲）