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台灣牛奶為何貴？內行點出「殘酷理由」認了：有錢人喝的

▲有網友好奇詢問「為什麼台灣牛奶這麼貴？」而引起內行點出原因，直嘆「有錢人喝的！」（示意圖／翻攝photoAC）
▲有網友好奇詢問「為什麼台灣牛奶這麼貴？」而引起內行點出原因，直嘆「有錢人喝的！」（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-11-29 11:47:29

不少人會透過牛奶來補充鈣質及蛋白質，但在萬物皆漲的時代下，就有網友發現台灣牛奶特別昂貴，因而好奇詢問「為什麼台灣鮮奶這麼貴？」問題一出，立馬引來行家分析殘酷理由，直嘆「有錢人喝的」。

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原PO於PTT八卦板上指出，自己買了一罐即期牛奶，發現打折完後價格仍要59元，「59元都可以吃到一個雞腿或是排骨便當了，隨便看架上，台灣鮮奶至少都100以上，有錢人在喝的」，讓他不解詢問「為什麼台灣鮮奶這麼貴？國外便宜的鮮奶怎麼都進不來？」

▲網友好奇詢問「為什麼台灣鮮奶這麼貴？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「為什麼台灣鮮奶這麼貴？」（圖／翻攝PTT）
貼文曝光後，隨即引來眾人討論，「在台灣喝牛奶是身份地位尊貴不凡的象徵」、「一堆小牌說台灣的牧場，也是貴得嚇人」、「我辦Costco卡就是為了買牛奶」、「日本牛奶1000ml才40塊台幣」。

其中就有內行分析關鍵原因，直言「產量低啊」、「乳牛是溫帶生物，台灣這種高溫多雨的氣候，只有冬天比較合適」、「台灣不產牛而且天氣熱牛不想產奶」、「台灣夏天太熱太長」。

事實上，根據全球資料庫網站「Numbeo」調查世界各地一公升牛奶價格，冠軍是每公升3.47美元（約新台幣96元）的黎巴嫩，第二名則是每公升3.36美元（約新台幣93.21元）的台灣，依序接著是香港、奈及利亞、新加坡等。

▲根據全球資料庫網站「Numbeo」資料顯示，台灣牛奶價格位居世界第二貴。（圖／翻攝自全球資料庫網站Numbeo）
▲根據全球資料庫網站「Numbeo」資料顯示，台灣牛奶價格位居世界第二貴。（圖／翻攝自全球資料庫網站Numbeo）
《NOWnews今日新聞》曾報導《台灣牛奶為何特別貴？行家曝「3殘酷關鍵」：沒在開玩笑》，就有行家點出台灣牛奶昂貴在於「飼養不易、飼料貴、場地小」等原因，表示「1、台灣酪農場4百多戶屬於很小很小的市場，所有機器、耗材都比別國貴；2、台灣牧草多數為進口牧草！草料成本比他國高很多很多；3、台灣環境濕熱，大型降溫設備開24小時，電費不是開玩笑的」、「因為台灣地小，要種植牛吃的草成本拉高，牧場要有一定的大小成本也拉高。我是做這行的，而且台灣很熱，牛一熱就沒食慾吃，就會更少奶」。（編輯：陳雅雲）

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