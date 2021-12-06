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特企／康力20年深耕沃土　宣告走向植物新藥IND

▲康力生技正式對外宣告走向植物新藥IND(臨床實驗)。（圖／品牌提供）
▲康力生技正式對外宣告走向植物新藥IND(臨床實驗)。（圖／品牌提供）

本報訊

2021-12-06 12:10:33

康力生技20年來，從原料、研發、製造一條龍垂直整合雙牛植物：「柳川種黑牛蒡」與「皿培式牛樟芝」在基源鑑定、產學合作、製程開發、毒性安全、功效實驗與各國專利認證上，早已深耕布局全球並取得無與倫比的成就。2016 年通過審定為新藥生技公司，2018年陸續與工研院簽訂牛樟芝技術與專利專屬授權，連續發表牛蒡植物新藥與牛樟芝植物新藥論壇，更與中國中醫科學院完成新藥研發，並與上海國藥控股簽約產銷合作。從保健食品、綠色食品、健康食品，到布局深耕雙牛植物新藥。終於在2021年，完成6種植物新藥開發可行性報告，正式宣告走向植物新藥臨床試驗。

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正如台灣植物新藥研發聯盟發起人兼理事長，現任邁高生技開發公司總經理及康力６種新藥人體臨床計畫總主持人的鍾玉山博士說：「這６支藥依我的評估，牛蒡和牛樟芝是藥食同源的材料，它有細胞實驗的數據也有動物實驗數據，要拿到美國IND核准應該沒問題的。」而康力生技集團新藥研發總召集人孫中曾博士說：「做到IND就叫成果！進入市場就必須要在IND之前」在IND之後就可以授權，在每個時間點都可以授權，都會有不同的價值。

鍾玉山博士說：「我從臨床前、臨床一期、二期、三期人體臨床藥物我都做過，大約需要多少時間和費用，團隊是比較有經驗的」。而且鍾玉山博士團隊已經做了８個新藥成功送到美國FDA，在這樣的架構模式下去作編列預算讓專案經費是可控的。從臨床前到獲得IND，大約１年半到２年半時間，１期做完大概１年時間，２期有可能是２年到２年半時間，預計就是６年。康力生技是把所有技術授權給三個團隊，由這三個團隊分別來運作這６種藥，確定專款專用能夠完成做到２期人體臨床實驗。

古代醫學經典中都將牛蒡視為兼具滋補與養生功用的上等食材。康力雙牛新藥原料的「牛蒡」有「牛蒡博士」之稱的大仁科技大學-陳福安教授在幫康力持續研發把關，跟有機契種「柳川種黑牛蒡」的優勢加持。而在「牛樟芝」原料方面，則有康力集團總研發長-陳介甫博士領軍研發團隊，在實驗室成功培育出的全球首創「皿培式牛樟芝」子實體，因此康力可謂坐擁中草藥雙牛原料的半壁江山。康力20年在牛蒡和牛樟芝已有很多學理跟功效認證深厚基礎，鍾玉山博士團隊將用西方科學方法進行植物新藥開發。在時間﹅資金和成果都如前面所述可預期下，其結果將朝更可控制的目標邁進。

鍾玉山博士在美國FDA，已經有申請８支藥都是成功的前例，讓所有製藥的風險非常低。再加上雙牛新藥的原料可大量生產、貨源供應穩定、品質可控的要求等優勢，使得臨床１期取得授權金後有２０年技術專利保護，更因為植物新藥仿製困難可再保有１０年專賣權。孫中曾博士說：「原料、活性物沒有問題，我們的結果也不會有問題然後完成實驗、完成報告、完成各個申請的程序。」現在真的是康力生技集團的最後一哩路，康力生技這６支含苞待放的雙牛新藥，開花結果將指日可期。

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