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善解人意又孝順！男人結婚前必看　好老婆「5面相」曝光

▲塔羅牌艾菲爾老師公布好老婆人選的「5大面相」，男人結婚前必看！（示意圖／取自unsplash）
▲塔羅牌艾菲爾老師公布好老婆人選的「5大面相」，男人結婚前必看！（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-12-10 11:50:05

「一個成功男人的背後，總有一位偉大的妻子」，在很大的程度上，一個男人後半生命運的好壞取決於妻子。沒有哪個男人樂意娶一個無理取鬧，對家庭無所作為的妻子。那麼，什麼樣的女生才是男人眼中的好老婆呢？塔羅牌艾菲爾老師就公布好老婆人選的「5大面相」，記得和身邊的朋友一起對對看，看誰符合了，趕緊幫她推薦出去吧！

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▲塔羅牌艾菲爾老師公布好老婆人選的「5大面相」，男人結婚前必看！（示意圖／取自pixabay）
▲塔羅牌艾菲爾老師公布好老婆人選的「5大面相」，男人結婚前必看！（示意圖／取自pixabay）
一丶下巴圓厚

【善解人意】

有著下巴圓厚面相的女性，通常做事比較圓融，懂得識大體，對待他人溫厚有親和力。這樣的女人娶回家懂得對待公婆就像對待自己家爸媽一樣，你小倆口也很少發生口角，因為女方懂得換為思考，懂得另一半的不易，懂得包容先生。因此也很得老公與公婆的疼愛。

二丶臉圓額平

【重情孝順】

有句老話說得好「百善孝為先」，所以處對象時第一個條件會看這個人是否孝順。而臉圓額頭平寬的女性，就是屬於溫柔體貼、性格溫順、孝順心強、富有責任感的人。同時這樣的女人也很擅長經營婚姻，與另一半能互相扶持、重情義。就算另一半事業上遇到困難也不離不棄，能一起承擔的好女人。

三丶鼻樑直挺

【上得廳堂】

娶妻當然要選一個懂得顧家、擅長超持家務的女子最好，但是如果她還能在事業上也助另一半一臂之力，那就更加讓人另眼相看了。鼻樑直又挺的女性，其實是很有事業心的，就算婚後在家，她的頭腦也沒有閒著，天天想著有一天能重返職場，所以如果另一半遇上任何瓶頸，跟她訴苦，她也能一言點醒正在苦惱的先生，幫上大忙。

四丶黑髮唇紅丶人中深長

【身體健康】

若想要白頭偕老，健健康康就必然是前提。其中，女生的身體狀況就能體現在頭髮和紅唇上。頭髮烏亮丶唇色朱紅代表女生的氣血旺盛，精力十足，同時也更容易誕育出健康的寶寶。

五丶雙眸清澈

【正直樂觀】

通常雙眼黑白分明，眼神正直的女生，心中無雜念丶天真丶寧靜，外表動人。當老公生活煩悶時，總是能在她眼裡找到些許愜意。和她在一起，善良丶樂觀的她會潛移默化的影響著另一半，讓老公在困境中感受到無窮的力量。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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