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家事小精靈？雜亂桌子一晚變整齊　監視畫面曝光他超驚喜

▲監視器拍到一隻小老鼠在夜晚時爬上桌子幫忙「整理」。（圖／翻攝自YT帳號SWNS）
▲監視器拍到一隻小老鼠在夜晚時爬上桌子幫忙「整理」。（圖／翻攝自YT帳號SWNS）

編輯中心/綜合報導

2021-12-13 21:25:54

這麼貼心的小幫手哪裡找？英國一名老先生經常在自家花園的小屋裡做園藝，某天他突然發現原本凌亂的工作桌竟然變整齊，一些散落在桌上的小東西竟然會自動歸位，讓他一度以為自己出現錯覺，直到捉了監視器才發現原來他有個可愛的「家事小精靈」！

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▲史帝夫發現散落在桌上的零件，常常在隔一天都會被放回塑膠盒裡。（圖／SWNS）
▲史帝夫發現散落在桌上的零件，常常在隔一天都會被放回塑膠盒裡。（圖／SWNS）
這名男子是74歲的史帝夫Steve Mckears，退休之後就喜歡在自家花園裡的小屋做一些園藝，由於雜物相當多，史帝夫的桌子總是散落各種零件。但是某天起他發現一些小東西竟然在一夕之間自動回到塑膠盒裡，起先他以為自己健忘，但某次他刻意將塑膠盒裡的東西都拿出來放在桌上，沒想到隔天竟又被收到盒子裡，史帝夫一度以為屋子「不乾淨」，決定向鄰居求助，在工作室內裝上監視器！

▲史帝夫覺得太奇怪，決定請鄰居幫忙架設攝影機。（圖／SWNS）
▲史帝夫覺得太奇怪，決定請鄰居幫忙架設攝影機。（圖／SWNS）
後來史帝夫開啟監視畫面後，發現夜晚有一隻小老鼠悄悄地爬上桌子，接著就一一地將這些小零件叼回塑膠盒，甚至還會試圖拉動體積比自己大的物品，就這樣小老鼠慢慢地將物品「歸位」，把桌子恢復整齊的模樣，儼然就是「家事小精靈」！
 

▲監視器拍到一隻小老鼠在桌上走來走去……（圖／翻攝自YT帳號SWNS）
▲監視器拍到一隻小老鼠在桌上走來走去……（圖／翻攝自YT帳號SWNS）
▲原來家事小精靈是牠！（圖／翻攝自YT帳號SWNS）
▲原來家事小精靈是牠！（圖／翻攝自YT帳號SWNS）
▲小老鼠將桌上能叼起來的零件一一放回塑膠盒，讓桌子保持乾淨。（圖／翻攝自YT帳號SWNS）
▲小老鼠將桌上能叼起來的零件一一放回塑膠盒，讓桌子保持乾淨。（圖／翻攝自YT帳號SWNS）
史帝夫總算鬆了一口氣，也很驚喜有這麼一隻可愛小老鼠的「幫忙」，認為牠就像是替英國脫歐儲備物資一樣地忙碌，因此稱牠叫做「脫歐鼠（Brexit mouse）」。許多網友看了都笑說：「好想請牠來教我小孩如何整理」、「有強迫症的鼠鼠」、「第一次看見這麼愛整齊的老鼠，好特別」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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