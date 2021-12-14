女兒房間有垃圾海！媽崩潰「N年講不聽」 網：光看就吐
在多數人的刻板印象中，女生房間雖然因為衣服多而會有些凌亂，但不至於髒亂到不行。然而就有位母親受不了女兒把房間搞成「垃圾海」，決定大義滅親公開畫面，嚇壞不少網友。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 10:31:18｜2021-12-14 10:38:03
一位媽媽在臉書《爆怨公社》上訴苦，目前20多歲的女兒把房間搞成像垃圾場一樣，「看到女兒房間狀況就覺得快爆炸！罵了n年，結果愈來愈誇張，已不知該說什麼了。女兒、20幾歲、自家房間，她不讓人家進房間，也不讓幫忙整理，最後只好盡量不去開房門，有衣櫥、櫃子，只是裡面都放垃圾」。
這位媽媽過去也曾多次公開家中女兒房間的樣貌，每年的狀況越來越誇張，從2018年有些凌亂但還看的見地板，2019年又進化成垃圾場，再到今年2021終於變成垃圾海，地板已經不見蹤跡。更可怕的是，這樣狀況的房間，女兒卻仍能帶男友、同學和朋友進入，這些人都沒半個有意見，更讓原PO困惑到不行。
不少網友看完一系列貼文後皆嚇壞「這連踏進去都怕啊！怎住啊？如果是我家人一定趕出去」、「光看照片都有感覺到味道飄過來了」、「她生病了吧！建議帶去看醫生」、「房間亂、東西多、物品亂堆可接受，但吃剩的食物跟廚餘堆在房裡，真的不行」、「這不行，光看就要吐了」。（編輯：潘毅）