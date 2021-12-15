你清了沒？女子將梳子泡熱水加「這1物」 結局網全跪了
梳子是每個人必備的日常生活用品，為了讓秀髮整齊不打結，許多人甚至有好幾把不同功能的梳子。不過這個每天都要使用的東西，你有記得要定期清潔嗎？國外一名女網友日前分享一段影片，她將梳子放入熱水並加某一物後浸泡，結果讓人大吃一驚！
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 18:22:40
抖音帳號@everything_tidy的女網友日前分享一段影片，她將自己的4把梳子放進洗臉槽的熱水裡，並且加上「洗髮精」後浸泡，大約泡了一個小時之後回來檢查，發現原本乾淨的泡泡水已經變成一片黃褐色的汙水，她忍不住說出：「天吶！這太噁心了，女士們，千萬不要忘記洗梳子！」。
該名女網友也表示她是受到另一段網路影片的啟發，才做這項實驗，沒想到看起來怵目驚心，因此她認為有時候頭髮很快就變得油膩，並非毛囊的問題，很可能是因為梳子不乾淨！事實上根據外媒的報導，皮膚科醫師也曾經表示，梳子除了會堆積落髮，也是皮屑、細菌、灰塵、蟎蟲等的溫床，梳子雖然能替頭皮做按摩，但是未定期清洗的梳子卻反而會將細菌散佈在頭皮上，嚴重甚至會導致感染或發炎。
影片一出立刻有許多網友紛紛驚呼：「超噁的」、「梳子真的要常常清洗」、「所有刷具跟安全帽應該也要常常洗」、「我從來都沒洗過梳子」、「下次也可以用白醋加泡打粉，泡出來的汙垢太可怕了」、「趕快去洗梳子」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）