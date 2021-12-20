蕾神之鎚戰宏荒之力！新成語「見宏就休」爆紅 網全跪了
王力宏在與前妻李靚蕾日前宣布離婚之後，卻遭到李靚蕾毀滅式的爆料，不僅爆料王力宏會約砲、召妓，甚至長期受到他們家庭的羞辱等等，而王力宏雖然在19日深夜發聲，但卻也立刻遭到李靚蕾光速打臉，在今（20）日上午10時40分許，李靚蕾再度長文回擊，痛批王力宏是「修養及人品都非常低劣的人」，兩人離婚事件鬧得滿城風雨，而由於一家人經常都在深夜時段發文，也引來網友KUSO開發新成語「見宏就休」，引發熱烈迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-12-20 11:17:53
回顧起爆料始末，李靚蕾先是在17日深夜直接爆出王力宏與自己婚姻的不堪，指控王力宏的種種行為之後， 隨後王力宏的父親又在深夜以親筆手寫信替兒子王力宏說話，李靚蕾又接續在晚間發布最新爆料，直至19日深夜，王力宏終於現身說明，但對於多數指控並未正面回應，而李靚蕾則在深夜1點半又光速發文打臉，前後三天除了捲入小三風波的Yumi皆是在上下午時間發文，兩人多數發文時機點都在深夜。
這樣的發文時機點，也讓網友全部「吃瓜」吃得非常痛苦，甚至網紅視網膜還標記「行政院人事行政總處」要求今天全台放假一天；而台灣迷因臉書粉專也開發新成語「見宏就休」，其寓意為「當全世界為了追王力宏醜聞進度，搞得睡不著覺，不怕熬夜，只怕錯過最新連載」並附上一個時鐘的圖，標註24小時都有王力宏、李靚蕾、Yumi以及王父的發文，連在深夜時段戰火仍不停歇。
貼文一出，網友紛紛回應「下一個可能是王媽媽了.....」、「看得心好累，隔天要上班啊」、「全台記者已經加班好幾天，崩潰中」、「歸剛欸啦！真的覺得好煩，每次文都很長，但真的很想一直看＝＝」、「我是真的很想睡.....但是真的好想看」、「可憐到的是媒體業吧......每天要下班都有震撼彈」、「蕾神明明說今天不發文啊，一點半又發嗚嗚嗚」、「這句要列入教育部成語字典啦XD」。（編輯：張嘉哲）