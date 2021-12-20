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By2妹自封「最佳前任」！她神邏輯酸：婚前沒小三這定義

▲By2遭影射為王力宏小三，昨日大動作發聲明澄清，還自封「最佳前任」。對此，律師李怡貞也發表評論，神邏輯狂酸「婚前沒有小三這種定義」。（圖／翻攝微博、李靚蕾IG）
▲By2遭影射為王力宏小三，昨日大動作發聲明澄清，還自封「最佳前任」。對此，律師李怡貞也發表評論，神邏輯狂酸「婚前沒有小三這種定義」。（圖／翻攝微博、李靚蕾IG）

編輯中心/綜合報導

2021-12-20 12:39:22

藝人王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料渣男行徑，By2妹妹Yumi孫雨因被影射是王力宏小三而被大眾撻伐，Yumi昨（19）晚間發布聲明，強調從未介入過王力宏與李靚蕾的婚姻，但承認與男方「結婚前正式交往的女友」，還自封是「最佳前任」。對此，女律師李怡貞也發表評論，神邏輯狂酸「婚前沒有小三這種定義」。

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By2妹妹Yumi昨日大動作發出聲明，強調自己是王力宏婚前正式交往的女友，但絕非是小三，還自封「最佳前任」，甚至透露2013年後就沒有與男方聯絡。但沒過多久再次遭到「蕾神之槌」重擊，李靚蕾火速貼出Yumi於2015年透過WhatsApp傳訊息給王力宏的截圖畫面，打臉Yumi所說的2013年10月後無聯絡。

▲蕾神之槌再重擊！李靚蕾發文回應，打臉Yumi沒聯絡聲明。（圖／翻攝微博）
▲李靚蕾打臉Yumi沒聯絡聲明。（圖／翻攝李靚蕾微博）
對此，女律師李怡貞在臉書粉專《女人大律師李怡貞》上評論，表示「自己的男友跟別的女人長年交往並且懷孕，然後被分手一個月後男友還立刻與帶球女友結婚」。李怡貞狠酸「真的確實配『自稱』『最佳前任』，絕對不是小三，婚前沒有小三這種定義」。

貼文一出，也引起眾人紛紛留言，「真心覺得她還是少說少錯，不然一一攻破，她又要講新說法」、「對照兩邊發文，果然有讀書還是有差的」、「天天都精彩欸⋯⋯繼續追蕾錘敲」。（編輯：陳雅雲）


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