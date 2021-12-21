轉帳匯錯要求還錢！對方竟提「分期付款」：剛好有點緊繃
各銀行轉帳功能發達，只要在機器中輸入特定數字，即能將一筆錢安全、快速地轉入對方戶頭。可馬有失蹄，人有失足，總有人不小心輸錯號碼匯錯人，就有名網友分享自己不小心匯錯錢，向對方要回時竟被詢問是否能「分期付款」，讓眾人相當驚訝。
編輯中心/綜合報導
2021-12-21 11:13:38
原PO於臉書社團《爆系知識家》中發文，表示自己不小心將五萬塊匯到錯誤帳號，現今相當焦急、不知如何處理。一名過來人則跳出分享自己的奇葩經驗，十年前他也曾轉帳到錯誤帳號，請銀行協助處理後，對方答應還款，但卻提出要用「分期付款」的方式，該網友還有印象那頭說「可以先還一半嗎？我是學生剛好缺錢」。
眾人對這發展嘖嘖稱奇「可能以為是父母給的錢吧？」、「應該是花完了」，而該網友則大方表示「是我自己匯錯，對方要還就不錯了」。其他網友也認為，對待收到錯誤款項的人應態度好點「要是人家還你麻煩到人家，也不要小氣的給人點錢，意思意思一下，畢竟人家還要為你的錯誤犧牲自己的時間」。
而若真的遇到自己匯錯款項給別人，也有網友依自身經歷提出解決辦法「聯絡對方銀行，並且提供你轉出的銀行代碼、銀行帳戶、轉出金額、匯錯款帳戶、匯款時間，對方銀行會跟對方做聯繫並提供對方聯絡電話、姓名，請你再自行聯絡匯回的方式」，且對方必須歸還「不然屬於不當得利，而且也不能以拾金不昧等要求獎金或是犒賞，都違法的」。 （編輯：李惠婷）