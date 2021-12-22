好心被雷親！他送二手傢俱反被冷臉 內行曝「暗黑原因」
有時因為搬家及裝潢，許多仍能使用的傢俱面臨淘汰，便有網友將二手物品PO在臉書社團，用免費的方式送給下一個使用者。就有位好心網友在社團刊登免費送傢俱的消息，不料竟被索取者「不禮貌的對待」，讓他氣憤萬分，一位過來人便指出這種老練的態度，很有可能是準備拿了轉賣。
編輯中心/綜合報導
2021-12-22 17:12:37
原PO於臉書社團《爆怨2公社》發文，說明自己在地方社團免費送人傢俱，可索取者卻一副理所當然，語句中不帶「請」、「謝謝」，而是命令式回覆「這個給我」、「明天晚上7點過去，給我地址」，讓原PO氣憤難抑「都想直接請清潔隊丟掉算了！」
網友看了紛紛同理原PO「超沒禮貌的啊好像很應該一樣」、「我會選擇下一位有禮貌的人送」、「捐給有需要的人，例如幫助弱勢的團體，送給那些不缺錢又愛伸手的人，一定大部分都是這種態度」、「我之前贈送二手沙發還被問能不能幫她送過去，不然她沒車怎麼載？（直接無視她的訊息）」。
一名也曾在二手傢俱社團碰壁的過來人說明，有些態度老練的人，是故意取走二手傢俱轉賣「很多這樣的都會轉手賣二手傢俱，感覺態度就很老練，有次在別的社團看到有人要贈送桌子，剛好我家沒餐桌，也想要排。沒想到看到某位賣二手傢俱的朋友小帳稱是單親家庭需要餐桌，後來他還私問我要的話那桌子賣我1000，我整個火大到不行」。 （編輯：李惠婷）