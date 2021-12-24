蕾神之鎚重擊7天！敲出演藝圈秘密　「這2人」意外成清流

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徐若瑄遭影射三度發出聲明！老公也出面力挺
李靚蕾先前在千字長文中，爆料王力宏和已婚女星有不正當的關係，並稱王力宏「寧願違反規定都要到對方家」，讓輿論話題都指向徐若瑄，隨後又替黑人陳建州及范瑋琪澄清與王力宏「沒有不當關係」，遭到影射，而徐若瑄也三度發出聲明，在最後聲明提到「我絕對沒有介入王李兩人的婚姻，也無私約，更不是你們口中的介入別人婚姻的第三者」。
而老公李雲峰也在沈默7天後發出聲明，嚴正強調「現在任何人對於旁人的一切騷擾、影射、誹謗、侮辱及網路的霸凌都應該要停止了，我不會再讓任何人傷害她以及我們的家人。」表示身為徐若瑄的另一半，非常了解她的為人，自己絕對會保護並相信妻子。
By2妹妹Yumi遭蕾神重鎚！爆吞藥自殺搶救 閨蜜捍衛發聲
By2妹Yumi（孫雨）被爆是介入王力宏、李靚蕾婚姻的小三，雖然已發聲明否認，但卻被李靚蕾以「我提供證據給警方」，甚至曬出與王力宏對話紀錄截圖打臉，結果22日就有自稱是By2閨蜜的微博帳號「做個小孩007」傳出Yumi服藥輕生的消息，引發各界議論。
而「做個小孩007」23日晚間又轉發By2工作室聲明，還幫大家劃重點透露「1、yumi不是小三；2、報警是真的；3、輕生洗胃搶救是真的；4、接下來造謠的人都要倒楣；5、這個時候還在罵我是小號、被錘造謠的，生而為人，我為你的閱讀理解能力感到抱歉」而By2工作室也馬上在底下留言比讚的符號，他也回覆一個愛心符號，從雙方互動間接證明此帳號真的是Yumi閨密，非假帳號。
蕾神協助澄清！黑人遭彈頭酸「像猴子一樣」 意外扯出案外案
李靚蕾在千字文控訴王力宏中，提到王力宏「寧願違反規定都要到某位女星家」，結果黑人陳建州、范瑋琪也意外捲入風波中，21日李靚蕾大動作替黑范夫妻夫妻澄清，結果沒想到此舉卻遭南拳媽媽成員彈頭砲轟「只要兄弟出事就逃得跟猴子一樣，很不齒」，隨後黑人也回應表示「一場家務事發展至今，沒有人是贏家，大家都遍體鱗傷.....包括整個社會的氛圍」。
而彈頭依舊砲火猛烈，沒想到女星李妍瑾看不下去，跳出爆料彈頭14年前約她泡湯將她「強壓床上襲胸」，痛批他根本沒資格批評黑人，24日凌晨更完整公開當時事發經過，指彈頭約泡湯過程還問「要不要弄一下？」要求彈頭一天內道歉；而對於李妍瑾的指控，彈頭也在24日李妍瑾的貼文留言表示「讓社會多點溫暖，我們都有家人孩子，跟您們致歉，為了讓孩子，家人好，我深深致歉。對不起...我最後一次聊了」。
林俊傑遭女網友宣戰「出來面對」！加碼秀出疑似聊天記錄
繼王力宏被前妻李靚蕾爆料是渣男後，林俊傑22日也遭女網友公開點名「要他出來面對」，隨後林俊傑所屬公司JFJ PRODUCTIONS也發出聲明回擊「林俊傑先生與本公司，始終堅持維護清朗的網絡世界，對於別有用心的抹黑造謠及其傳謠的侵權行為不予以回應，是不希望因極個別人尋釁滋事的行為而佔用公共資源，並不意味著相關謠言所捏造虛構的內容是真實的」。
不過24日，女網友又秀出疑似與林俊傑的對話截圖，對話中女網友說「我已經都無所謂了，我不喜歡再聽你說那些重複傷害我的話，我喜歡簡單和真實，我現沒精力和你演戲」、「我現在覺得我比白痴更白痴！我太不舒服了！我為何現在還會被你騙，我的生活很簡單，我不適合當你的靈感，也不適合當你的女伴玩具！」等等，對方看了回覆「你可以冷靜嗎，我一點都沒有要跟你玩的意思。」又掀起一波討論。
演藝圈「人妻女神」爆婚前賣淫！資深狗仔揭小開群組內幕
隨著李靚蕾爆料王力宏私下男女關係混亂後，資深狗仔余果棟上節目時，又爆料一名女神級藝人在檯面上的形象都非常好，但在婚前卻有賣淫、接飯局的作為。余果棟在《這！不是新聞》節目中透露，自己是從一位消息來源很準確的小開得知，某位影視歌三棲的女星有在做性交易，余果棟透露「當時候接獲爆料的時候，這位女星還沒有結婚，形象非常好還拍了很多戲，但是她接的飯局不是一般人，而都是小開」。
余果棟表示，這起事件會爆出是因為，這些小開都有群組，某天小開A和小開B發現兩人都有與該女星私會，於是自己被問是否有興趣跟拍，當時自己僅表示『如果有的話，馬上打給我』，直至有一次對方突然急打電話來表示『趕快找人去機場，她要去日本了』」；不過後來因為追蹤困難，因此作罷，但該位女星後來就結婚了也生了小孩，形象比以前還要更好，余果棟也強調「大家就慢慢等著，有一天會真相大白」
還有比王力宏更渣的！資深狗仔爆出「關鍵線索」
王力宏被前妻李靚蕾「核爆級信件」曝光私下約砲召妓、劈腿等混亂的男女關係，而資深狗仔小葛日前就在臉書感嘆多年前曾拍到王力宏召妓，但當年這條新聞根本就沒有人相信，甚至語出驚人表示「王力宏還不是最渣的，最渣的那個應該只要步入婚姻馬上就能揭曉」引發各界好奇這位明星到底是誰。
小葛上節目提到，表示近年來除了陶喆、羅志祥、王力宏之後，還有一個「演藝圈史上第一渣」還沒有曝光，爆料這位大咖天王有一個關鍵點「他曾經被揍過」，但他非常聰明，從以前就主要在大陸玩，周邊的朋友都是「官二代」！因為這個大咖都跟官二代玩在一起，根本沒有人敢跟拍，並不是說官二代會罩這個大咖，而是官二代要是看到有狗仔跟拍的話，狗仔會馬上完蛋，所以狗仔們看到官二代基本上都閃得遠遠的」。
演藝圈複雜混亂連環爆！伍佰、周杰倫成為清流代表
在蕾宏之戰期間，就有不少網友討論演藝圈的清流人物到底是哪位男星，不少人直指歌手「伍佰」，「我第一時間想到的也是伍佰老師」、「從來沒緋聞」、「伍佰真的讚，超愛他的歌，每首都動聽」、「伍佰一生推」、「伍佰已經是不同等級的了」。
而也有網友整理發現過往有過劈腿、偷吃的男星當中，僅剩下「摩羯座」的男星還未人設崩壞，而剛好周杰倫正是摩羯座，讓不少網友笑稱「哇塞，周杰倫就是魔羯，這也太剛好」、「周杰倫出道20幾年從未這麼大壓力過」、「周杰倫是魔羯座，周董要撐住阿」、「我魔羯肯定是跟我大杰倫一樣優質吧」。（編輯：張嘉哲）
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