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清潔劑好刺鼻！內行曝「這2物」除廚房油汙：便宜又好用

▲廚房油污是許多民眾大掃除時覺得最難清潔的部分。（示意圖／取自photoAC）
▲廚房油污是許多民眾大掃除時覺得最難清潔的部分。（示意圖／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-12-24 15:50:25

又到了一年一度大掃除的季節！為了迎接即將來臨的新年，不少民眾都會趁假日開始清潔環境大掃除，但是最讓婆婆媽媽們傷腦筋的，不外乎就是廚房那油膩膩又難清理的汙垢。對此，一名網友上網尋求建議，有什麼方式可以清除陳年汙垢又不刺鼻，貼文一出立刻引發討論。

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原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》貼文詢問：「請問各位大大，老家廚房有陳年污垢，有什麼厲害的清潔劑 ，可以推薦呢？」並表示某些品牌的清潔用品雖然好用，但是味道相當刺鼻，清潔乾淨後頭也暈了，因此想詢問網友有什麼好用神物可以推薦？

▲原PO表示有些清潔劑味道相當刺鼻，但是又想清潔廚房陳年油汙，因此尋求網友建議。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實説》）
▲原PO表示有些清潔劑味道相當刺鼻，但是又想清潔廚房陳年油汙，因此尋求網友建議。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實説》）
貼文一出，立刻吸引厲害的婆婆媽媽們紛紛推薦：「就威猛先生，噴完要等一段時間，再用抹布擦拭就好」、「（魔術靈）小橘啦」、「如果家裡乾洗手很多用不完，可以拿來洗廚房喔～呵呵呵，塗上去，然後用濕巾畫圓形去清理，其實酒精本來就有除油汙的功能，這樣還能快快用完堆積如山的乾洗手」、「3M萬用清潔劑」、「乾燥柚子皮泡酒精，一擦即淨」。

另外也有民眾推薦過碳酸納與小蘇打：「過碳酸納去油超強」、「過碳酸納+1」、「小蘇打加熱水加洗碗精，油垢要用小蘇打，水垢才是用檸檬酸」、「油污：過碳酸納+小蘇打，水垢：過碳酸納+檸檬酸，都要先用溫熱水泡開，帶塑膠手套比較不傷手」、「小蘇打，便宜又好用」。（編輯：陳珮瑜）

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