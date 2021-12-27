就服法限制轉換雇主自由　印尼移工控訴：壓迫的根源

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根據《就服法》第53條第4項規定，受聘僱從事第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作之外國人，不得轉換雇主或工作。一般而言，移工必須符合特定條件，如遭到雇主不當對待、苛扣薪資等，才可以依法轉換雇主或工作。
印尼勞工團結組織《GANAS COMMUNITY》代表Fajar表示，近30年來，移工為台灣的經濟和民主做出了貢獻，台灣在各個生活面向都經歷了顯著的發展，必須承認移工不論是作為廠工、看護工或是漁工，他們的存在扮演著重要的角色。然而，30年來，移工被《就業服務法》限制，不能依照自己的意願轉換雇主，除非符合特定條件，否則只能被綁在一個工作上，若是向仲介提出換工作，還會被威脅遣返。她質疑，「換工作難道不是一件非常正常的事情嗎？為什麼移工要受到這樣的為難？」
Fajar指出，不論是台灣政府還是我們國家都沒有認真對待，導致了對我們不利的政策和制度；甚至在今年疫情期間，為了保護雇主的利益，移工再次被犧牲，跨行業轉換被給予了更多的限制。「尋求其他生計和工作，這一向是作為人的基本權利，台灣有如此維護人權的形象，卻用法律系統性的歧視移工，這是個非常大的反差」。她指出，法律應該與時俱進而不是走回頭路，就服法第53條第4項，是「壓迫的根源」，盼台灣社會及政府理解移工訴求並廢除此法。