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特企／7案齊聚！商業氣息帶動敦北綠廊高端住宅

▲台北市敦化北路、民生東路商圈匯聚7大地上權或都市更新案，將帶動區域商業發展，牽動高端居住產品需求。（圖／品牌提供）
▲台北市敦化北路、民生東路商圈匯聚7大地上權或都市更新案，將帶動區域商業發展，牽動高端居住產品需求。（圖／品牌提供）

本報訊

2021-12-28 10:57:35

商仲業者表示，台北市敦化北路、民生東路綠蔭廊道的敦化商圈，陸續有至少9萬坪辦公面積釋出，擬興建或都更的商辦大樓有7棟，將有地標型頂級A辦落成，預期帶動商圈商辦熱度，商仲業者表示：「敦北民生商圈空置率降至5％以下，且租金持續上揚。」而房地產人士分析指出：「敦北民生商圈將持續湧進大量的高端商辦就業人口，對於區域內的高品質居住需求跟著提升，這商圈內的高端住宅產品行情將有機會出現穩健走揚趨勢。」

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7集團匯聚敦北民生　打造台北金融「新區」

台北市核心區域內房地產價格「貴」且「跌不下去」的原因，主要是因為土地(素地)太稀有，無論是整合都市更新或是地上權的建築，都是很搶手的產品。以敦化北路綠蔭廊道區域為例，沿線就有1.玉山金控敦北第二總部地上權、2.全球人壽敦北國泰營區地上權、3.中國人壽台北學苑地上權、4.國泰世華敦北分行都更、5.富邦人壽購入敦北王朝大酒店與環亞百貨、6.台塑集團總部大樓都更、7.冠德敦北公辦都更等建案，整合來說，玉山金控、全球人壽、中國人壽、國泰世華、富邦金控、台塑集團、冠德建設等金控機構或營建集團，大規模的匯聚敦北綠蔭廊道，等於是在齊力打造台北金融「新區」。

敦北民生綠蔭廊道形成「豪宅區」

房地產人士指出，從2019年實價登錄資料查詢，台北市敦化北路、民生東路附近的「文華苑」出現每坪215萬元，敦化南路、市民大道口的「敦南御所」出現每坪184萬元，而銷售中的「富邦藝樹」則開出每坪約220-230萬元的價位，從房地產的角度觀察，台北市敦化北路從南端的每坪約180萬元起，一路往北延伸到敦化北路、民生東路口的215萬元，已經形成了房地產豪宅匯聚的綠蔭廊道。面臨全球通膨、原物料大漲的情況下，房地產人士指出：「這條敦北綠蔭廊道的房價，不會便宜、只會更貴！」

皇翔「敦北民生」案2022年登場

被市場稱為「營建五虎」的興富發建設、皇翔建設、華固建設、遠雄建設、長虹建設都看好通貨膨脹下的房地產發展！興富發建設推案重點在台中七期、高雄精華地段；華固建設重押廠辦，另外2021年12月20日才斥資28.8億元取得台中「單元八」土地，將在台中大肆發展。遠雄建設依舊維持全省推案。長虹建設建案多集中在新北市，也往台中、彰化、員林開發新案。皇翔建設則是看好雙北市核心的房地產發展，根據資料顯示，皇翔2022年「敦北民生」案將率先登場銷售，規劃3房格局輕豪宅。皇翔在2021年11月法說會表示，目前公司手中擁有4大公辦都更案，規劃中的新案有3筆，興建中的建案有6筆，總計有13筆建案在手可供未來推案，未來業績無虞。

敦化南北路傲居台北林蔭大道的指標

房地產人士表示，台北市老字號的「敦化」、「仁愛」及「中山北」三條林蔭大道，一直是房地產行情的「指標大道」，敦化南北路因為多了直達松山機場的交通優勢，是台商偏愛的居住地段，也是台北市平均房價最貴的林蔭大道，後勢仍相當值得期待。

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