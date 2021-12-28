可不可菜單游出「兩條鯊魚」！真實含義曝光 老饕全笑了
知名連鎖手搖飲店可不可近幾年來崛起，其獨特的飲品深受不少客人喜愛，且各縣市的分店因為要區隔特色，其菜單內容以及設計也有所不同。近日，就有網友分享自己去可不可彰化分店時，拿了菜單卻發現設計非常奇怪，得知其背後真相之後，引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-12-28 17:31:30
原PO在「Dcard」貼文指出「本人是可不可忠實粉絲，自從知道他們不同分店會有不同的菜單，每次去不同縣市都會很期待收集，這禮拜南生盃在彰化，當然是要來收集一波囉！不過一開始拿到沒有很仔細想，回家之後感到很奇怪的問女友，為什麼彰化店的菜單設計是兩隻鯊魚，搞不懂」。
只見貼出的照片，可不可彰化分店的菜單上印有一個女生頭頂冒出兩個問號，而右邊則是有兩條鯊魚，一條體積較大的寫著「female」代表母鯊，另一條則寫體積較小寫著「male」代表公鯊，但原PO卻完全不知道這樣的設計與彰化有什麼連結，但突然間一個念頭從腦海閃過「公鯊小.......」？原來「公鯊小」是髒話（諧音彰化）嗎？突然頓悟了哈哈哈。
貼文一出，網友紛紛回應「太好笑了，超有創意的小編」、「可不可是在公鯊小？XD」、「供殺小不太算髒話吧，就頂多是粗魯一點的講什麼這樣」、「我會把鯊小當髒話啦，但別人覺得不是我也覺得合理」、「不管是不是髒話，我都覺得太好笑，超有創意」。而也真的有網友當初拿到彰化店菜單時，看不懂設計理念跑去詢問粉絲專頁，小編也證實，該張菜單的確是以兩條鯊魚，母鯊與公鯊以體積大小做出對比，形成「公鯊小」的諧音梗，以「髒話」連結「彰化」的創意。（編輯：張嘉哲）