炒飯竟加入蛋糕！蔡阿嘎找出「7獵奇口味」：可以學起來
炒飯是許多人愛吃的銅板美食之一，能伴隨自己喜歡的口味加入配料。今（29）日YouTuber蔡阿嘎，就找到全台各地店家販賣的7種「獵奇口味」炒飯，試吃完的評價也一一曝光。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 23:55:58
今（29）日蔡阿嘎發出新影片，找出全台各地的「獵奇美食」，本次主題是炒飯，他也找出有販賣蜂蜜蛋糕、巧克力、臭豆腐、夏威夷等口味炒飯的店家。
蔡阿嘎先到了台北淡水，吃到了臭豆腐、麻辣油條及夏威夷3種口味的炒飯，其中麻辣油條的味道獲得他極高評價，因為蛋香和麻辣香交互陪襯，並驚呼「這個可以學起來喔！」
隨後蔡阿嘎一路南下，到了雲林、高雄兩地，品嘗臭豆腐、巧克力、蜂蜜蛋糕、章魚燒、王子麵等口味的炒飯。原本讓蔡阿嘎相當害怕的蜂蜜蛋糕口味，吃下後竟然相當順口，店家還別出心裁加入「救世主」肉鬆，而蜂蜜的甘甜味，讓口感層次也多了起來。相對的，巧克力炒飯也讓蔡阿嘎有些失望「巧克力味不夠」。
影片內容曝光後也立刻引發關注，不少網友也興奮回應「我最想嘗試的應該是章魚燒炒飯跟巧克力炒飯吧」、「台灣現在真的是各式各樣, 奇奇怪怪的創意料理通通有阿」、「身為炒飯控，看到這些也不覺得怪耶，反而感覺還蠻想試試看的」、「看到蜂蜜蛋糕炒飯真的好震撼」。（編輯：潘毅）