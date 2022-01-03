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圍爐新選擇！年菜改飄韓味　泡菜一隻雞、韓式炸雞上桌

▲農曆年菜超多選擇，不只傳統中菜、日式火鍋、泰式料理，現在還有泡菜一隻雞、韓式炸雞、海鮮煎餅等韓國招牌美食，讓大家配韓劇一起過年囉。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲農曆年菜超多選擇，不只傳統中菜、日式火鍋、泰式料理，現在還有泡菜一隻雞、韓式炸雞、海鮮煎餅等韓國招牌美食，讓大家配韓劇一起過年囉。（圖／豆府餐飲集團提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-01-03 14:52:04

農曆春節就快到來，今年除夕夜團圓飯的年菜有超多選擇，不少餐飲集團和知名餐廳都推出多款年菜供預訂，從傳統中菜日式火鍋泰式料理也來圍爐，還有超難搶門前隱味鴛鴦鍋、連早安美芝城都來貢獻創意。甚至想在家吃米其林大餐也有得訂！韓劇魅力銳不可擋，不少消費者也因此愛上韓式料理，豆腐餐飲集團便獨家開發「韓國泡菜一隻雞」年菜外賣，讓民眾可以在家大啖韓式炸雞、海鮮煎餅等韓國招牌美食，配韓劇過年囉。

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▲酸辣開胃的泡菜一隻雞，是年菜組重頭戲，也可單品購買。優惠價688元（原價888元）。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲酸辣開胃的泡菜一隻雞，是年菜組重頭戲，也可單品購買。優惠價688元（原價888元）。（圖／豆府餐飲集團提供）
2022年太有口福，異國風味年菜選擇又加1！豆府集團旗下涓豆腐餐廳推出約4～5人份的韓味團圓年菜組，嚴選韓式泡菜塞入紅羽土雞肚中，經長時間慢火燉煮、讓雞肉與泡菜完全融合而成，「韓國泡菜一隻雞」的酸辣紅湯，不只是喜愛重口味的國人必吃，更因自然紅色的湯頭更具過年討喜氣氛。

▲超厚實海鮮煎餅。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲超厚實海鮮煎餅。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲醬燒青蔥牛五花，不用在家烤到油煙瀰漫，也像吃燒肉一樣夠味。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲醬燒青蔥牛五花，不用在家烤到油煙瀰漫，也像吃燒肉一樣夠味。（圖／豆府餐飲集團提供）
除了獨門研發的韓國泡菜一隻雞，還有涓豆腐五款明星韓式料理和甜品，新鮮澎湃配料的「綜合海鮮煎餅」、正宗生菜包肉「醬燒青蔥牛五花」（不吃牛可改選豬五花），經典菜色搭配韓式辣醬、年糕片及蒜片，飽足口感一次滿足！

▲讓人食指大動的韓國糖醋肉。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲讓人食指大動的韓國糖醋肉。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲豆腐黑糖珍珠冰淇淋，是7-11網路熱銷冰品。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲豆腐黑糖珍珠冰淇淋，是7-11網路熱銷冰品。（圖／豆府餐飲集團提供）
炸得金黃酥脆的豬肉淋上經典韓醬而成「韓國糖醋肉」，搭配田園醬燒飛虎魚，當然還有風靡台灣人的韓式炸雞，套餐更加贈一桶豆府集團獨賣的豆腐黑糖珍珠冰淇淋，從飽足鹹食、到飯後甜點都幫大家準備好了。

▲涮嘴的田園醬燒飛虎魚。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲涮嘴的田園醬燒飛虎魚。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲最受台灣消費者喜愛的半半韓式炸雞，當然不可少。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲最受台灣消費者喜愛的Combo韓式炸雞，當然不可少。（圖／豆府餐飲集團提供）
「韓味團圓年菜組」優惠價2,588元，即日起～1/23到門市下單，1/31除夕當天下午14:00～16:00到訂購門市自取。韓國泡菜一隻雞禮盒則於即日起～1/20正式預購，於1/20～1/26訂購門市自取。

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