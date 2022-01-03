圍爐新選擇！年菜改飄韓味 泡菜一隻雞、韓式炸雞上桌
農曆春節就快到來，今年除夕夜團圓飯的年菜有超多選擇，不少餐飲集團和知名餐廳都推出多款年菜供預訂，從傳統中菜、日式火鍋、泰式料理也來圍爐，還有超難搶門前隱味鴛鴦鍋、連早安美芝城都來貢獻創意。甚至想在家吃米其林大餐也有得訂！韓劇魅力銳不可擋，不少消費者也因此愛上韓式料理，豆腐餐飲集團便獨家開發「韓國泡菜一隻雞」年菜外賣，讓民眾可以在家大啖韓式炸雞、海鮮煎餅等韓國招牌美食，配韓劇過年囉。
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-03 14:52:04
2022年太有口福，異國風味年菜選擇又加1！豆府集團旗下涓豆腐餐廳推出約4～5人份的韓味團圓年菜組，嚴選韓式泡菜塞入紅羽土雞肚中，經長時間慢火燉煮、讓雞肉與泡菜完全融合而成，「韓國泡菜一隻雞」的酸辣紅湯，不只是喜愛重口味的國人必吃，更因自然紅色的湯頭更具過年討喜氣氛。
除了獨門研發的韓國泡菜一隻雞，還有涓豆腐五款明星韓式料理和甜品，新鮮澎湃配料的「綜合海鮮煎餅」、正宗生菜包肉「醬燒青蔥牛五花」（不吃牛可改選豬五花），經典菜色搭配韓式辣醬、年糕片及蒜片，飽足口感一次滿足！
炸得金黃酥脆的豬肉淋上經典韓醬而成「韓國糖醋肉」，搭配田園醬燒飛虎魚，當然還有風靡台灣人的韓式炸雞，套餐更加贈一桶豆府集團獨賣的豆腐黑糖珍珠冰淇淋，從飽足鹹食、到飯後甜點都幫大家準備好了。
「韓味團圓年菜組」優惠價2,588元，即日起～1/23到門市下單，1/31除夕當天下午14:00～16:00到訂購門市自取。韓國泡菜一隻雞禮盒則於即日起～1/20正式預購，於1/20～1/26訂購門市自取。