早餐店蘿蔔糕「酥一點要+5元」他驚呆！眾人一算反喊合理
台灣早餐店林立，像是有傳統早餐店、西式早餐店以及特色早午餐店等，讓民眾天天都有不同的早餐可以選擇；不過，就有一名網友表示有早餐店提出「蘿蔔糕要酥一點」的話，就要多五元，讓他很傻眼，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 10:11:08
該名網友今（4）日在PTT以「蘿蔔糕酥一點要加錢？」為題發文，表示他早上去某間早餐店吃早餐，本想說點個蘿蔔糕，卻發現「要求酥一點竟然要加五元」，但這也讓他很不解，不禁在文末發問「啊不就煎久一點就好，多煎三分鐘就要五元嗎，有無這方面的八卦」？
貼文一出，掀起熱議，「瓦斯很貴，你不懂啦」、「哪一家啊，還蠻有趣的」、「有人喜歡吃蘿蔔糕的脆脆外皮啊，其實淋醬油去煎就有了」、「蘿蔔糕正反面各煎三分鐘就會酥了」、「太扯了吧暴利欸」、「軟一點能少五塊喔」。
但也有人力挺早餐店，「每個人都點酥一點，出餐速度就會變慢」、「可能指定要煎咖恰欸的客人多，以價制量」、「額外服務額外收費，很合理」、「蘿蔔糕酥一點（含客制化+佔鐵板作業空間+瓦斯費+人工）乙式+10元內，便宜！」、「時間成本增加了啊」、「要求太多，多服務多錢」、「多煎一會兒的工錢呀」。（編輯：郭佩蓉）