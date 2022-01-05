11位年輕人吃飯不付錢！自稱「做公益」 老闆一頭霧水
近年來公益活動熱絡，不少愛心人士會號召店家一起進行公益活動。不過近日，有店家分享在中午時遇到11位年輕人到店裡，表示自己在執行一個任務，希望可以讓他們免費吃飯，吃飽了他們要去做公益，讓老闆好奇上網發問是否為詐騙，並提醒鄰近店家多注意。
編輯中心/綜合報導
2022-01-05 11:27:40｜2022-01-05 12:06:13
根據位於礁溪的餐廳老闆於《宜蘭知識+》貼文表示，某天中午遇到一群約11位的年輕人，到店裡詢問，是否可以讓他們免費吃飯，因為他們在執行一個任務，吃飽後就要去做公益，但這個任務就是身上都不可以帶錢，所以沒有錢可以支付，看店家有什麼需求可以跟他們說。
店家也表示自己沒有讓他們免費用餐，因為不知道是不是騙人的，希望鄰近的同行可以多注意，而老闆之後也補充說明，拒絕他們後他們就走進對面的餐廳，疑似找到同意讓他們用餐的店家。
該特殊的經歷則讓網友表示「為什麼要吃飽才可以做公益，不吃飽也能做公益啊！」、「店家看有什麼需求可以跟他們說？店家的需求就是你吃東西要付錢啦！」、「要吃就要留下來洗碗打掃！」、「做公益跟不付錢什麼關係？」。（編輯：鍾怡婷）