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北京冬奧倒數1個月！習近平視察準備工作　閉環管理啟動

▲北京冬奧2月4日將開幕，中國國家主席習近平4日前往冬奧場館視察籌備工作。（圖／翻攝自環球新聞）
▲北京冬奧2月4日將開幕，中國國家主席習近平4日前往冬奧場館視察籌備工作。（圖／翻攝自環球新聞）

中央社

2022-01-05 12:49:14

（中央社記者邱國強北京5日電）北京冬奧2月4日將開幕，中國國家主席習近平4日前往冬奧場館視察籌備工作。同一天，冬奧組委會也針對隊職員及工作人員啟動小閉環管理，入境者開始依賽時標準進行防疫管理。

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新華社報導，習近平4日先後前往國家速滑館，冬奧、冬殘奧主媒體中心、北京冬奧村、冬奧運行指揮部調度中心及訓練基地，實地瞭解籌備工作情況，看望及慰問運動員、教練員、運行管理人員、服務保障人員、科研人員、媒體和志工。

綜合中國媒體報導，這是習近平第5次視察北京冬奧籌備工作。也是他繼2017、2021年後，第3度選在元旦過後不久就視察北京冬奧籌備工作。而昨天1月4日距北京冬奧開幕正好僅剩1個月。

報導指出，中國官方表示，北京冬奧賽事已準備就緒，籌備工作已進入最後衝刺階段，北京、延慶、張家口3個賽區共12個競賽場館已全部完工，並全面具備比賽條件；而3個冬奧村等非競賽場館也已交付使用。

至於中國選手參賽人數，根據報導，目前中國選手已經在北京冬奧7個大項、15個分項、95個小項上取得參賽資格。

在防疫方面，中國方面指定首都機場3號航廈，作為國外參賽隊職員及工作人員進出北京冬奧賽區的唯一門戶。自4日起，冬奧組委會對隊職員及工作人員啟動小閉環管理，海關、邊檢及航空公司、地勤等單位開始比照冬奧比賽時期要求，對入境相關人員進行運作。

除賽事相關者外，採訪北京冬奧的媒體也將接受閉環管理。其中，位在張家口的新聞中心也同自4日起展開試運營，開放時間為上午7時到晚間10時；24日起將全天候24小時開放並提供服供服務，直到賽事結束。

為此，北京冬奧組委會今天上午舉行記者會，介紹冬奧發言人趙衛東、嚴家蓉，並宣布位在北京的冬奧主媒體中心正式投入運作。（編輯：繆宗翰）1110105

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