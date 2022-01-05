北京冬奧倒數1個月！習近平視察準備工作　閉環管理啟動

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綜合中國媒體報導，這是習近平第5次視察北京冬奧籌備工作。也是他繼2017、2021年後，第3度選在元旦過後不久就視察北京冬奧籌備工作。而昨天1月4日距北京冬奧開幕正好僅剩1個月。
報導指出，中國官方表示，北京冬奧賽事已準備就緒，籌備工作已進入最後衝刺階段，北京、延慶、張家口3個賽區共12個競賽場館已全部完工，並全面具備比賽條件；而3個冬奧村等非競賽場館也已交付使用。
至於中國選手參賽人數，根據報導，目前中國選手已經在北京冬奧7個大項、15個分項、95個小項上取得參賽資格。
在防疫方面，中國方面指定首都機場3號航廈，作為國外參賽隊職員及工作人員進出北京冬奧賽區的唯一門戶。自4日起，冬奧組委會對隊職員及工作人員啟動小閉環管理，海關、邊檢及航空公司、地勤等單位開始比照冬奧比賽時期要求，對入境相關人員進行運作。
除賽事相關者外，採訪北京冬奧的媒體也將接受閉環管理。其中，位在張家口的新聞中心也同自4日起展開試運營，開放時間為上午7時到晚間10時；24日起將全天候24小時開放並提供服供服務，直到賽事結束。
為此，北京冬奧組委會今天上午舉行記者會，介紹冬奧發言人趙衛東、嚴家蓉，並宣布位在北京的冬奧主媒體中心正式投入運作。（編輯：繆宗翰）1110105