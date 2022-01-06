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陳年水垢好頑固！網推「日常2物+1品牌」無敵：清潔溜溜

▲浴室和廚房中的陳年水垢很頑固，網友推薦「日常2物+1品牌」為去除神物。（示意圖／pixabay）
▲浴室和廚房中的陳年水垢很頑固，網友推薦「日常2物+1品牌」為去除神物。（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-06 22:10:27

浴室和廚房常年用水，洗手台和把手免不得會積累水垢，讓許多家庭主婦恨得牙癢癢，於是有網友詢問，大家平常去垢時會用什麼法寶，貼文發出後引來熱議，經整理留言後，整理出眾人最常打敗頑固水垢的常勝物，包含兩個日常用品和一個品牌。

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原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發圖，圖上是一個黑色霸器的水龍頭，卻因為水垢導致表面滿布白色痕跡，看起來相當老舊，於是原PO詢問「請問水垢這問題，有沒有推薦好用的清潔液？」

▲原PO的水龍頭上都是白色水垢。（圖／臉書社團《我愛全聯-好物老實説》） 
▲原PO的水龍頭上都是白色水垢。（圖／臉書社團《我愛全聯-好物老實説》） 
網友首先說明不建議用物理方式去除，因為這樣會留下細小刮痕，久了更會磨掉電鍍層，故可利用2個日常會用的物品，牙膏或檸檬酸，將其覆蓋在水垢上，接著用菜瓜布或濕布去除即可「你這個一點點而已，用檸檬酸就很乾淨了」「牙膏超好用」、「隨便任何牌子牙刷擦一擦，再洗掉」、「牙膏(最便宜的那種)，用很久也很亮」。

若想直接去商店購買去垢產品，網友推薦古寶無患子的神奇檸檬「古寶的清水垢」、「古寶神奇檸檬，我回購好多次了」，其他方法則有「科技海綿一刷就掉」、「我都用過期嬰兒油加紙巾去推，很漂亮」、「妙管家水垢殺手，便宜又好用，超級推」。 （編輯：李惠婷） 

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