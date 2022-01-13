競零賽局3／專訪台灣碳交易之父　李堅明揭關鍵數「502」

全球淨零排放壓力日增，世界各國都在尋找自己的道路，一時間百家爭鳴，如今的台灣，正處於青黃不接的窘境；在一份台灣永續能源研究基金會的調查中，高達99.4％受訪者都不知道「台灣2050年的減碳目標應較2005年降低50％」，可見全民幾乎不清楚政府的國家減碳目標，更遑論中小企業無所適從。台綜院副院長李堅明是研究國際碳交易市場的專家，曾任環保署碳交易計畫主持人，被稱作「台灣碳交易之父」，他接受《NOWnews今日新聞》專訪時強調，全球淨零的過程中，其實是國家「競零」的比賽，「2021年算是全球淨零排放的元年，現在才剛剛起步，未來30年，各國都會去競逐減碳前段班的名次，這背後也攸關後面的企業競爭力。」
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「各國賽跑，勝出的關鍵就看一件事──誰可以把每度電的碳排放係數往下降，因為大家都要用電，而發電又是碳排放的最大來源之一；也因為這樣，全世界現在拚什麼？大家用盡節能、綠能、氫能、儲能等科技，最終目的就是想把這個數字降下來。」他說。
李堅明進一步解釋：「我們台灣現在是每度電排碳
「在這個競零賽道上，如果哪個國家可以走得比較快，背後其實還有一個重要涵義──代表他們國家的綠能、節能、或者儲能技術都發展得比較好，各種負碳、零碳的科技也會相對領先，這對那個國家的企業來說，自然更容易在國際大廠的競爭賽道上取得領先，因為大家都要用電嘛。」他強調。
至於競零賽局上的挑戰，李堅明認為和政府態度息息相關，「賽道上難免會遇到障礙，或許是現有、不合時宜的法令規範，這些政府都要有決心清除，因為只有跑道乾淨了，這場比賽才會比較好跑。所以，現在世界各國都在調整法規，就怕慢人家一步。」
「舉例來說，台灣有很多森林、濕地，整個生態可以對碳進行捕獲、吸收，我們稱作碳匯，這些碳匯未來也可以被價值化，廠商很可能會想要認養某一塊國有或公有的林地或濕地，透過維護它來取得碳權。但是依照政府過去的態度，多半會擔心圖利廠商的問題，導致整件事淪為消極處理，最終廠商很可能選擇放棄，據了解，不少國家都在做這方面的檢視。」他補充。
針對企業端，李堅明則建議，「必須好好了解自己的碳成本」，而內部碳定價會是一項很好的工具，「就是由企業自己去設定碳價，並且內部決策都在這個前提下執行，目前以台達電每公噸設300美元是相對較高的，也有人設50美元、新台幣100元等等。」
事實上，李堅明去年剛發表一份研究，對比20家高碳排的企業，其中10家有實施內部碳定價，另外10家則無，結果發現，前者所承擔的碳風險只有後者的一半不到，「這代表企業實施碳定價所產生效益，其實是可以被量化的。目前國內大概有將近50家企業在推動內部碳定價，慢慢開始形成一個氛圍了。」他說。
李堅明進一步指出，當企業開始設定內部碳定價時，其實就等於自我進行碳成本的壓力測試，未來面臨外部減碳壓力時，會更知道如何因應，「因為當企業開始做了內部碳定價，就代表它對於本身碳排放的追蹤、管理，至少都已經走在軌道上，相對有利。」
「整體來說，這絕對是一件好事，因為當企業開始動作以後，很多事情會發生改變，首先是對於未來設備投資等規劃，都會把碳成本、減碳效益考慮進去，其次是企業內部會慢慢營造出節能氛圍，最後，當大家有同樣的共識，企業文化也會不同。」他補充。