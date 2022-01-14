林采欣為MV節食2周　只為美美穿上「辣妹裝」

「唱作歌姬」林采欣2022全新單曲《Getaway》今正式於各大數位平台全面發行。去年才以不同面貌推出兩首單曲《確可CHECK》、《別來有恙》；邁入全新的一年，林采欣以全新曲風示人，挑戰充滿律動感的R&B曲風，用戲謔、有趣的輕鬆口吻，面對當發現另一半背叛自己的事實。采欣分享這首歌的靈感來自身邊幾個朋友曾遭遇劈腿的故事，不同於失戀時的呼天搶地，《Getaway》用像是旁觀者般的淡然態度，思考該怎麼灑脫的離開這段感情。采欣表示自己過去失戀一樣會哭，會感到痛苦，但如今她漸漸能花更多心力在自己身上，也希望這首歌能安慰無論正在失戀又或是曾經歷失敗感情的聽者們。
娛樂中心/綜合報導
2022-01-14 00:00:00
2021年林采欣在音樂上做了更多挑戰及突破，除了發行繼女團單飛後就未再嘗試的舞曲《確可CHECK》展現精湛舞姿；更推出《別來有恙》讓大家再次回味采欣絲絲入扣的歌聲。2022第1個月，采欣再度用音樂挑戰不同的曲風與氣質，獻出全新chill單曲《Getaway》。采欣表示這首充滿律動感的R&B曲風是她過去就一直很想嘗試的風格，親自為這首歌填詞外，同時找來新銳潮流音樂製作人米奇林合作，首度合作便賦予這首歌曲有別以往的性格，是采欣以往比較少見的中快板節奏。歌曲送給全天下用假面交友的負心人，描述當對方的絕佳演技把背叛情節遮蓋得無微不至，既精彩又諷刺，歌詞不帶髒字的兇狠搭配從容的節奏，是充滿殺氣眼神中的一抹微笑，展現現今新女性面對背叛的態度。
提到這首歌的靈感，采欣聊到身邊時不時會聽見關於被背叛、劈腿的感情故事，雖然聽多了感覺司空見慣，但她卻靈機一動希望用不同的態度面對看似失敗的戀情。采欣笑說：「歌詞其實帶一點戲謔又輕鬆的態度在講當發現另一半背叛自己時的反應；反而用觀察的方式，看著明明已經劈腿的對方還在演專情的戲，同時思考著要如何離開這段感情。」她表示不希望用難過悲傷的方式詮釋所謂「失敗」的感情，於是希望能用輕鬆的態度取代失戀時的呼天搶地。（編輯：薛羽彤）
采欣分享自己過去對於失戀也曾有段看不開的時期，但隨著年紀漸長，如今面對失戀，她漸漸能把重心放回自己身上，透過學習冥想、爬山...等，不僅轉移注意力，自己的心靈也成長了，也變得更快樂。而這次MV中，采欣雖然沒有演出戲劇的成份，但為了在MV中能展現更好的體態，她節食近兩週，穿上一身「辣妹」裝扮的采欣也顯得既美麗又有自信。