浴室發霉刷不掉好苦惱！內行曝「神奇法寶」：便宜又好用
隨著農曆新年的腳步將近，許多民眾會趁著放假的空檔開始打掃家中環境，如果有好的清潔用品當然能省時又省力。一位女網友日前打掃浴室，發現牆壁的發霉刷不掉，因此上網求救，果然釣出許多打掃達人的推薦！
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 21:13:11
原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，表示自家浴室的白色磁磚牆壁縫隙，有不少發霉的黑色痕跡，無論自己怎麼努力刷都刷不乾淨，相當困擾，因此上網求救「想問大家有沒有推薦的清潔劑」？
貼文一出，立刻吸引不少內行網友回應：「漂白水！」、「噴漂白水就很好用了，嚴重的用紙巾濕敷一下」、「用擦手紙沾漂白水，敷在水泥縫隙，數個鐘頭就乾淨了」、「漂白水，不要急…給它時間濕敷，就會看到成果」、「不要再浪費錢了，漂白水，便宜又好用」、「漂白水，不可稀釋，裝到噴瓶用噴的，牆面乾的時候噴，停留半天再沖水，不用刷」。
另外也有網友推薦不少好用清潔劑，「第一石鹼除霉噴霧，這個噴一噴放一下，刷一下就可以起來！」、「魔術靈超好用」、「建議買填縫劑重新填縫就好，比起清潔上花時間又不完全乾淨來的好」、「威猛先生的五分鐘強力除霉很好用，浴室九年了，磁磚縫都跟新的一樣」、「古寶神奇檸檬水」、「檸檬酸」、「漂白水強悍又快，但是味道比較嗆！！過碳酸鈉也可以，溫和也沒有臭味」。（編輯：陳珮瑜）