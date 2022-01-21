國高中哪堂課最沒用？全場一面倒點名「它」：根本不需要
台灣實施12年國教已有8年之久，其中許多課程都是為了幫助學生增長知識、累積技能，不過，就有網友好奇問「有沒有國高中學什麼課程最無用的八卦？」貼文一出，「國文」竟被最多網友點名，紛紛留言：「國文啊，先去掉國文再問吧」、「國文超沒用」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 08:57:26
該名網友昨（20）日在PTT貼文，他以「有沒有國高中學什麼課程最無用的八卦？」為題，表示國高中被安插了多元課程，目的是為了讓學生多方學習，從中找到自己擅長和適合的項目與出路，不過其中有些課程卻讓人不知所云，出社會後也完全沒用到，「我個人認為最沒有意義的應該是軍訓課程」，這讓他好奇問：「有沒有國高中學過哪堂課程或教學內容，你覺得最沒有實質意義的八卦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「不就中國歷史地理」、「三民主義真的…XD」、「美術課，沒用老師又很機車」、「自然社會兩科是比較有用的知識」、「高中軍訓課我只記得教官愛講黃色笑話」、「台灣的話是體育，根本沒教什麼」、「沒有沒用的課程，只有沒用的人」。
不過，最多人點名「國文」，「國文啊，先去掉國文再問吧」、「國文英文數學」、「國文、音樂」、「國文跟歷史」、「當然國文還有音樂」、「三民主義、國文」、「就是國文」、「國文超沒用」、「只有國文」。（編輯：賴禹妡）