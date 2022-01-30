不要穿的衣服要怎辦？網曝「1招」賺翻：丟回收箱算外行
一年一度的春節又到了！每到這時刻，不少人就會穿上新衣，除舊佈新，迎接新的一年，但總是在大掃除會整理出許多已經穿不到的老舊衣服要丟棄，一般來說，常見的通常都是拿去公園旁的舊衣回收箱放置。不過，就有網友分享其實拿去舊衣回收箱不見得好，應該拿去給成衣的服飾店回收，還能賺到折扣券，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-30 10:00:00
原PO在PTT貼文指出「換季開始丟一堆去年都沒穿到的衣服，除了拿到公園旁回收箱，我還去過這幾家回收，像是UQ他們只收自家的服飾，H&M可回收品項最多，衣服、床單、枕頭套甚至舊的襪子也行，有跟過一波活動，捐一袋就給2張9折優惠券，近期減塑環保意識抬頭，有越來越多牌子跟進政策我覺得蠻不錯的，想說除了這些，你們的二手衣還會拿去哪丟？」
貼文一出，網友紛紛回應「推用回饋鼓勵回收的品牌，也比較清楚回收後的處理機制，不然回收桶真的都不知道是誰拿走，有沒有浪費都不知道」、「我也都是成衣服飾回收，9折券超賺的」、「通常是舊衣回收桶，但如果品牌有做回收機制也會想試看」、「給品牌做回收拿優惠券才內行，舊衣回收桶有時候還有假的.....」、「丟舊衣回收桶本來就外行，如果有習慣去同一間買衣服，像是H&M這種，優惠不賺白不賺」。
不過也有人不以為然表示「要出門還要帶一大袋衣服，真麻煩，不想省那9折的錢」、「還是丟回收箱，特地拿去優衣庫好遠」、「除非真的有要再去那間品牌買，不然很遠，回收箱方便多了」、「舊衣回收箱最方便」、「沒在注意欸，好像都被我媽直接丟掉了」，而處理舊衣的方式百百種，有人認為公園旁的回收箱方便，也有人認為讓品牌回收可以賺折扣，對於回收二手衣服因人而異，只要自己方便就好。（編輯：張嘉哲）