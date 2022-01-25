年末大掃除　身體也要顧！營養師「微健檢」清單在這

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面對繁忙生活與各種壓力的衝擊，有時候會讓人緊張兮兮、難以放鬆，心裡的緊張需排解，身體的緊張也是，當擁有好的運動丶睡眠丶甚至飲食習慣，能幫助我們增加抗壓力。營養師提醒：鈣質可以幫助舒緩緊張心情，幫助入睡，且根據2013-2016年國民營養健康狀況變遷調查結果指出，鈣質為國人攝取狀況最差的礦物質，因此營養師建議每天補充乳製品，若你是不能喝牛奶的人，建議可改選優酪乳，滿足鈣質需求外，也可以讓你睡得更安穩，有好的睡眠才能讓身體徹底的放鬆。
身體小毛病不斷 保護力不足
年末累積整年工作的辛勞，一到季節轉換日夜溫差大時，腸胃就容易敏感起來，此刻正需要開始鞏固保護力。其實腸道決定人體約70%的保護力，是身體對外的重要防線，從腸道下手是很有效率的方式。腸道中分為好菌、壞菌、中性菌，三種菌會影響彼此生長，維持腸內細菌的平衡是提升保護力的關鍵，可透過每天補充益生菌，增加好菌、抑制壞菌，建立好的菌叢生態，養腸養健康，鞏固身體的保護力，讓惱人的小毛病自動遠離你！
消化道不穩定 容易卡卡不順
根據營養師高敏敏過往營養門診發現，五成上班族有排便問題，大多是屬於消化道敏感，通常是腸胃菌叢生態失衡造成的。除了營養補充品，應多從食物下手，可選擇獲得腸胃雙效健康食品認證的AB原味優酪乳，內含能通過胃酸及膽酸考驗的雷特氏®B菌，維持排便順暢，同時降低胃幽門螺旋桿菌的數量，讓保護力及代謝力一起提升。而且，優酪乳擁有優質蛋白質，經乳酸菌發酵分解成小分子後更有利於腸道吸收利用，很適合消化道敏感族群每天飲用養好健康腸胃。
消化不順 容易胃嘟嘟
科技進化丶更快的網路，讓大家都日漸習慣一心多用，填滿所有零碎時間，帶來的結果就是上下班生活分不開，常常上班時也邊忙邊吃飯，在吃的急又快時，腸胃壓力變大，身體自然就吃不消。營養師建議：餐前來一杯優酪乳，不僅可以墊胃，還能降低饑餓感，進而減緩進食速度。除了日常飲食習慣調整，更建議每週選一天執行「腸胃公休日」，透過高纖的原型食物搭配優酪乳，啟動代謝循環，讓身體「腸」保健康！
面有菜色、黯淡無光 不開美肌不敢拍照
愛美是人的天性，但面對工作及家庭雙重壓力的拉扯，導致面有菜色、黯淡無光，其實養顏先養腸，由體內出發才是治本的解決辦法。面對忙碌日常，營養師高敏敏早餐選擇地瓜等的原型食物補充膳食纖維，搭配優酪乳來補充一日所需的蛋白質、鈣質等關鍵營養，地瓜中的益生質與優酪乳豐富的益生菌，強強聯手更能幫助營養消化吸收，腸道順暢氣色自然好，不開美肌也有好氣色！
代謝力下降、身體感覺提不起勁
根據統計，25歲以後不運動的狀況下，基礎代謝率大約每10年會下降5-10%，長時間代謝廢物的滯留會使壞菌大量孳生，讓人感到提不起勁。營養師高敏敏提醒：想提升代謝力，運動維持體力及補充對的食物都十分重要。日常飲食選擇擁有健康食品認證、菌種能耐胃酸膽酸有效定殖腸道的優酪乳，為身體打好保護力與代謝力基礎，就是一種便利、有效的促進新陳代謝方式。
新春之際替自己除舊佈新，從天天喝AB開始，2022就從體內開始變年輕，用健康迎接新的一年。