啥食物「吃過就不敢再吃」？地獄魔王超噁 網怕爆：秒吐
每個人習慣吃的食物都不同，尤其有些味道較特殊的食物，更是讓人聞到就害怕；對此，就有網友好奇，有什麼食物是「吃過就不敢再吃的」，貼文一出，網友全喊「它」，直呼「吃過就嚇到了」、「秒吐」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-26 08:40:06
該名網友在PTT以「吃過就不敢再吃的食物」為題發文，表示不知道大家有沒有那種吃過就不敢再吃的食物，因為他曾經在一次聚餐中，看見桌上有一盤炸雞，「小小隻的，形狀很像翅小腿，但肉質卻很嫩很細，有點接近魚肉的口感」。
但吃著吃著覺得很怪，「但又說不出哪裡怪」，後來原PO才知道自己吃的原來是「田雞」，也讓他直接乾嘔，「超噁，嘔嘔嘔嘔，從此打死不吃」。
貼文一出，「納豆」受到最多網友提及，「納豆～味道實在不行」、「我應該也是納豆，吃過以後嚇到太苦」、「納豆配炒麵根本發霉麵包的味道嘔嘔嘔」、「納豆、任何動物內臟」、「納豆、酪梨」。
也有不少人提到其他食物，「蛇肉真的不愛，吃起來很像魚肉，但有點腥」、「乳鴿，有一種野味」、「生蠔，直接吐」、「田雞、蛇肉這種不用吃過也不敢吃呀」、「皮蛋完全不行」、「生魚片，口感實在是噁爆」、「百頁豆腐，嘔嘔嘔，什麼鬼口感」、「破布子、八角、長年菜、榴槤和苦瓜」、「烏魚子」、「鯡魚罐頭，真心不騙」、「榴槤，冰過的也不行」、「豬牙齦」。（編輯：郭佩蓉）