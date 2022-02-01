連阿嬤都不會！「除夕」台語怎麼唸？內行揭密正確叫法
農曆新年除夕夜，許多家庭都聚在一起吃年夜飯，代表著團圓的意味，不過就有網友好奇問「除夕的台語要怎麼說？」貼文一出正解也隨之曝光，讓全場驚喊：「長知識了！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-01 12:04:02
該名網友在PTT發文，他以「除夕的台語要怎麼說？」為題，表示剛剛問了很多人，大部分都只知道初一、初二怎麼念，不過除夕卻沒有對應的說法，讓他好奇：「是因為台灣人以前不過除夕嗎？有沒有除夕的台語還是客語到底怎麼說的八卦？」
貼文一出，網友紛紛留言猜測，「我們南部人台語就是有分，洗尼是明確說法」、「小時候就聽父母這樣說，長大就跟著這樣說，也不知道來源」、「圍爐好像是閩南人的習俗」、「除夕在台灣早就通稱29瞑了」、「我媽也都講29瞑，只是以前都麼沒特別記這個詞，講到除夕，直接切換成國語，台語應該沒有除夕這個詞」。
事實上，根據教育部台灣閩南語常用詞辭典指出，「二九暝」就是除夕、大年夜的意思；而mobile01論壇也有網友解答來由，「因為有時除夕是12月29，不是30，一般人不會特別去注意除夕是農曆幾號，所以把除夕統稱二九暝」、「因為農曆太複雜，大多人根本搞不清楚當年除夕是29或30，又懶得去翻查日曆求證，於是經常性地，越來越多人隨口講二九暝，久而久之籠統代稱除夕了」。（編輯：賴禹妡）