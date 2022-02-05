涼麵店冬天怎存活？內行喊「1低調神物」神翻：靠它賺飽
天氣嚴寒，近日氣溫又下降，讓許多人冷得受不了，因此常常會選擇能溫暖身子的火鍋、熱湯；對此，就有網友好奇「涼麵店冬天怎麼存活」，貼文一出，老饕全喊「1低調神物」，直呼「靠它就賺飽」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-05 10:50:52
該名網友在PTT以「涼麵店冬天都怎麼存活的？」為題發文，表示他看到超商很多涼麵，現在進貨應該都是等著報廢，因為冬天根本沒什麼人要吃涼麵，「同樣賺夏天財的冰店，冬天至少還懂得賣熱甜湯」。
原PO接著說，但只用涼麵一決勝負的涼麵店，到了冬天還會有人想去消費嗎，「難道他們冬天店面也都集體冬眠，夏天才恢復開張？涼麵店到底是怎麼存活過這麼冷的冬天的」？
貼文一出，掀起熱議，「夏天就賺一整年了 冬天隨便開」、「誰說的，我冬天就想吃涼麵」、「也是有人冬天吃冰淇淋阿」、「我可以一年四季都吃涼麵」。
其中，老饕們也透露1低調神物「味噌蛋花貢丸湯」，表示涼麵店靠它就賺飽，「一定要配貢丸湯」、「湯更好賺」、「貢丸湯」、「蛋花貢丸味噌湯」、「你知道涼麵店都會賣貢丸味噌蛋花湯嗎」、「賣味噌湯，或者一些簡單的熱麵，很簡單」、「這你就不懂了，冬天深夜吃涼麵配一碗熱湯很療癒欸」、「冬天還是會吃啊，配三合一湯還是很爽」、「冬天涼麵都配味增湯，更溫暖」。（編輯：郭佩蓉）