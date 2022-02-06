年假結束想瘦身？健身中心簽約注意5大原則

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消保處說，簽約的意5大原則，分別有「服務資訊要明確」，業者須清楚記載使用起訖時間、會員與場所容留人數、投保公共意外責任險、總金額與繳費方式、服務項目；教練則要揭露堂數及期限、教練與學員的比例、指定教練姓名、總金額與繳費方式。
「推介貸款要說明」則是當健身業者撮合消費者貸款繳費，應告知貸款核准7日內，得隨時不附理由，以書面通知健身業者及貸款機構解除或終止借貸契約。若遇歇業、停業時，除非已提供履約保障，否則消費者得檢附證明文件申請止付後續的貸款餘額。
「因應疫情要衡平」是當中央流行疫情指揮中心宣布一級開設並發生社區感染時，該社區所在的縣市消費者，可向業者申請暫停；且停權期間，免繳月費、課程費用，契約期限順延。
「終止契約要合理」是契約期間屆滿前，消費者雖可隨時終止契約，業者依未到期時間比例計算餘額退款，但終止原因歸責消費者時，消費者需負擔手續費（不超過未到期時間、堂數費用的20%）給業者，反之則由業者負擔。
「履約保障要提供」則是業者應就預收費用的50%，提供履約保障；但按月收款、逐堂或預收費用累計金額在5000元以下者，業者可不提供履約保障。此外，消費者享有3日契約審閱期。