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刮刮樂怕看錯少拿錢？店員曝「超神訣竅」：秒知中多少

▲刮完刮刮樂擔心措施獎金？店員曝超神訣竅：「秒知中多少」。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲刮完刮刮樂擔心措施獎金？店員曝超神訣竅：「秒知中多少」。（示意圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2022-02-07 11:04:53

新春期間許多人玩刮刮樂來試試手氣，店家氣氛活絡、顧客眾多，就有民眾擔心店員手忙腳亂下將中獎金額看錯，損失自己權益，而一名自稱彩券店員的網友則站出來推薦眾人使用台彩推出的APP「台灣彩券」，用此款程式民眾便能自行確認金額，確保自己拿到正確獎金。

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原PO因先前有網友提醒大家玩刮刮樂時應自己確認中獎金額，以免發生店員失誤少給錢而於Dacrd發文，原PO自稱於彩券行打工，遇過的狀況形形色色，也針對刮刮樂這3項提醒：

1、民眾可自行使用APP「台灣彩券」中的「兌獎小幫手」刷QR CODE確認中獎金額：
原PO表示店員都是直接用電腦感應刮刮樂上的QR CODE兌獎，所以並不會產生看錯問題，民眾若有疑慮可以自行先用APP確認中獎金額，此外也提醒眾人可將掃碼處刮除乾淨，能大幅增加兌獎速度，也切記別將該處刮傷。

2、若想將刮刮卡帶走，必須在兌獎錢先說：
店員協助兌獎並跑出收據後就無法歸還，因為代表該卡已完成登錄和兌獎完畢，店員會將其撕除，以防範有不肖人士拿已兌獎的刮刮卡向沒有機器確認的攤商在次換錢，先前有發生路邊阿婆被詐騙的案例。

3、刮刮卡未結帳前請勿拿離桌面，也不要自己撕下：
因有撕破的可能性，員工也需要先確認是否有兩張相黏的狀況。

▲大年初一就成功發大財的人是你嗎？今（1）日大樂透中獎號碼出爐了。（圖／NOWnews攝影中心）
▲原PO提醒民眾可自行使用「台灣彩券」APP來確認刮刮卡中獎金額。（示意圖／NOWnews攝影中心）
許多網友見此文恍然大悟「原來刮刮樂對獎完想拿回來要先講，我還想說為什麼店員都不還我」、「推推！我算愛刮的人，蠻常聽到旁邊客人說他看多少錢怎麼逼出來變少了...聽了就傻眼」。 

其他也在彩券行工作的店員則心有戚戚「感謝原Po把店員的心聲說出來！超討厭那種都已經兌完獎換完錢之後才又來跟你要回去看剛剛他中的是哪一張或是選哪一個號碼==自己買了什麼都不知道店員怎麼可能會記得？」、「還有那種要拍照的，拜託先拍再來兌獎」。 （編輯：李惠婷） 

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