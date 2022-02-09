印尼漁工在台最穩的靠山！李正新用社工模式打入移工社群

《四方報》報導，台灣四面環海，漁業實力雄厚，每年帶來約900億新臺幣的經濟產值，在這些豐厚的漁業經濟果實背後，仰賴不少來自東南亞的外籍漁工辛苦的耕耘，然而他們平時多在偏鄉的港口或船隻上工作，遠離大眾視野，也讓他們面臨的困境及需求較少受到社會關注。
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在北海岸大大小小的港口邊，可以經常瞥見一個身穿黃色背心的人影，操著一口地道的印尼話與漁工們哈拉，不論天氣陰晴好壞都在漁工們身邊打轉，關心他們工作、生活中大大小小的煩惱，漁工們看見他也都會熱情的喚他「Pak Jason」（印尼語：Jason先生），他就是新事社會服務中心的漁工組專員李正新。
李正新踏上社工服務的契機，要從20多年前說起。當時高中畢業、服完兵役的他，任職於一間3C產品店，在老闆的推薦下，他於2000年誤打誤撞前往印尼雅加達唸書。他笑著表示，自己當時對印尼這個國家一知半解，甚至不知道當地有排華運動，就這樣傻傻的去了，沒想到一待就是11年。畢業後，他留在當地工作，做過手機買賣、也曾任職於仲介公司，因此對移工的聘雇流程及當地仲介生態擁有第一手的了解，這些經驗都成為他日後從事漁工服務的重要養分。2011年，他因思鄉返回台灣，後來輾轉到北部工作，於2019年加入新事社會服務中心，投入漁工服務工作，開始在北海岸22個漁港展開關懷行動。
李正新分享，為了融入漁工群體，他會一天到晚開車出沒在各個漁港，抓緊漁工在港邊工作或休息的空檔與他們閒聊，話題遍及工作、生活及感情世界。儘管並非社工背景出身，但靠著流利的語言能力及對印尼文化的熟悉，讓李正新多了一份親切感，甚至經常有漁工錯把他當作同鄉，問他「從印尼哪裡來」。經過日積月累的努力，李正新逐漸與北海岸漁工們打成一片，以朋友的身份與他們互動，博取他們的信任後，讓他有機會聽見漁工們內心的聲音，並得以站在漁工的立場思考他們的需要，以此為基礎推展各項服務工作，也就獲得更大的成效。
李正新表示，由於漁工工作型態特殊、靠港時間不定，屬於較難介入服務的群體；再加上生活習慣及認知的不同，在服務時需要花更多巧思。他舉例表示，自己一開始與漁工宣導法規權益時，詢問漁工「有沒有領到薪資」時，漁工都表示「沒問題、有拿到」，似乎與報章媒體所說的苛扣情形有所出入，讓他相當納悶。後來深入暸解後才發現，漁工雖然有拿到薪資，但並沒有拿到法定的基本工資，而漁工因不了解相關法規，因此全然不知自己其實少領了，因此他必須從頭建立漁工們正確認知、教導漁工向仲介索取薪資條查看扣款明細，為了避免仲介起疑，李正新還會幫忙想出各種花式理由協助索取薪資條。
另一個例子是，許多漁工雖然都知道遇到問題可以撥打1955申訴電話，但使用率卻很低，李正新深入暸解後發現，漁工撥打電話時難免心裡緊張、意思傳遞不明確，再加上1955電話提供多國語言服務，因此撥通後往往要先等其他語言的說明結束，才會聽到自己語言的指示，但這個等待過程可能就讓漁工感到不知所措。發現箇中原因後，李正新製作手冊宣導撥打1955的注意事項，包括服務人員會問哪些問題等，並引導漁工事先寫下自己要申訴的內容，輔導漁工使用1955的過程更順暢。
此外，為了讓漁工隨時有求助的管道，李正新剛開始積極遞名片給漁工，但很快就發現，遞出去的名片最終總是會遺失；於是改變方式，讓漁工把他的電話號碼輸入在手機中，但後來又發現漁工們經常換手機，或是預付卡、sim卡經常更換，電話號碼存了也是徒勞。最後他靈機一動，想到漁工絕對不可能丟掉的東西就是「居留證」，因此便設計卡片封套，把聯絡電話印在封套上發給漁工，如此就能確保漁工身上隨時都攜帶著求助的資訊。包括後來機構發放物資時，也都會將聯繫資訊印在物資上，讓重要資訊跟實用物件結合，深入漁工的生活中。
這些巧思果然奏效，很快的，李正新就接到越來越多漁工打來的諮詢電話，在印尼同鄉口耳相傳下，「Pak Jason」更成為許多移工在台遇到困難時第一個想到的聯繫窗口，甚至還有遠在香港銅鑼灣工作的印尼看護女工打電話來求助，說明確實在移工族群間建立影響力，讓他相當欣慰。
李正新表示，站在社工的角度，於第一線服務漁工時，可以擺脫台灣人為中心的思考框架，看見漁工實際面對的問題，而在新事社會服務中心任職這幾年來，他除了做個案服務，也推動培力計畫、法規權益諮詢、生活關懷服務、舉辦雇主座談會等，同時也關懷他們的精神生活、甚至是未來的人生規劃等。他表示，這些服務的最終目的，是希望透過培力灌溉漁工的內在動力，讓他們有能力替自己處理問題、自己做決定，逐漸擺脫對社工的依賴，甚至能去輔導其他同鄉的人。
一路下來，李正新也確實看見漁工的蛻變與成長，從什麼事情都要向他求助，到後來漁工已經可以有自己的獨立判斷，改用「討論」的方式徵詢意見，看著他們可以很有自信的去談自己的權益與責任義務，與一開始懵懵懂懂的模樣大相徑庭，讓李正新直呼「很有成就感」。他說：「社工最終要回歸到陪伴的角色，在他們面對問題時給予意見與支持，而不是永遠站在他們前面、拉著他們去衝撞問題，讓漁工成長獨立才是關鍵」。