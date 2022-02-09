印尼漁工在台最穩的靠山！李正新用社工模式打入移工社群

《四方報》報導，台灣四面環海，漁業實力雄厚，每年帶來約900億新臺幣的經濟產值，在這些豐厚的漁業經濟果實背後，仰賴不少來自東南亞的外籍漁工辛苦的耕耘，然而他們平時多在偏鄉的港口或船隻上工作，遠離大眾視野，也讓他們面臨的困境及需求較少受到社會關注。





我是廣告 請繼續往下閱讀

在北海岸大大小小的港口邊，可以經常瞥見一個身穿黃色背心的人影，操著一口地道的印尼話與漁工們哈拉，不論天氣陰晴好壞都在漁工們身邊打轉，關心他們工作、生活中大大小小的煩惱，漁工們看見他也都會熱情的喚他「Pak Jason」（印尼語：Jason先生），他就是新事社會服務中心的漁工組專員李正新。





▲新事社會服務中心的漁工組專員李正新。（圖／記者葉正勳攝影）

▲新事社會服務中心的漁工組專員李正新。（圖／記者葉正勳攝影）

▲台灣漁業經濟仰賴東南亞外籍漁工支撐。（圖／記者葉正勳攝影）