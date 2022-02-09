廠住不分離！外籍漁工居住品質低落　健康受影響

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《四方報》記者在北海岸某漁港登船後也發現，原本體積就比較小的近海捕撈漁船上，硬是隔出了好幾間「房間」，除了就地擺放棉被和床墊外，其他幾乎什麼都擺不下，代表漁工除了衣物以外，幾乎無處擺放「私人物品」。有的床墊還直接擺在駕駛座旁邊，空間狹小且完全沒有隔間，毫無隱私可言。這些「房間」入口也都沒有門，只有一個狹窄的洞，必須要蹲下來用爬的才能勉強擠進去，乍看之下就像臨時設置的休息空間，很難想像這是漁工幾年下來每晚睡覺的地方。除了居住環境狹小外，環顧整艘漁船，也沒有適當的空間用餐，漁工們的食物和餐具都隨意地擺在甲板上，飲食衛生問題堪憂。
李正新並表示，多數漁港位於偏鄉，醫療資源不足，再加上交通不便、語言隔閡等問題，讓漁工沒辦法自主性就醫，需要靠他人協助，這也導致許多漁工一但生病就選擇隱忍，或吃一些從印尼帶來的成藥解決身體上的問題。一名在港邊工作的移工就笑笑的向記者表示，身體不舒服的時候靠同鄉彼此互相刮痧、按摩就好，不需要看醫生。
為了關懷漁工健康，新事社會服務中心會協助有需求的漁工們到醫院就醫，並從旁協助翻譯，包括藥物的服用方式、安排回診機制等，同時向醫院建議語言問題的補足方式。新事也與台大環境及職業醫學部透過行動式義診，為港邊的外籍漁工進行健康檢查，並計畫推動「港邊醫務室」定期為漁工看診，養成漁工不舒服、生病時自主就醫的習慣，「希望讓他們可以健健康康的來台灣，健健康康的回去，而不是說存了一筆錢，卻帶著一個滿身是傷的身體回去，這樣得不償失」。
除了醫療資源匱乏，港邊硬體設施長期不足也是亟待改善的問題。李正新指出，服務過程中經常看到漁工在甲板上或港口邊就地洗澡，而且不論春夏秋冬都洗冷水澡，盥洗室、廁所設施的缺乏都對漁工的生活形成極大困擾。包括新事等單位長期倡議，要求漁業署等單位去完善漁工港邊人權設施，慢慢在許多港邊有開始看到改變，但數量還是不足，且大港、小港存在資源落差。未來，中心也規劃推動職災手冊，搜集漁工想了解的職災問題，包括手指若被切斷後該如何進行保存，以提高接回去的機會等等，再找專業醫療人員進行解惑，製作一本實用的職災手冊給漁工參考。