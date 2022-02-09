點餐備註出現一堆「殭屍」？網一看秒懂原因：笑到黑姑
近年來外送平台相當盛行，許多人會利用外送平台點餐，而根據個人口味喜好不少人都會在備註欄附加餐點說明。不過一名網友日前就分享一張訂單照片，只見300字的備註欄裡出現一堆「殭屍」，真相曝光後網友都笑翻了！
編輯中心/綜合報導
2022-02-09 16:38:41
原來這名網友在臉書社團《外送員的奇聞怪事》分享一張照片，只見顧客在訂單上點了冰豆漿、蔥蛋、生煎包與河粉蛋餅，卻在備註欄打上「請給我醬料謝謝如果有一些殭屍會不錯不是殭屍喔是殭屍是殭屍……我要殭屍殭屍不是殭屍，可以配小籠包的殭屍不是殭屍喔，我不知道這樣子講你懂不懂，可是是殭屍又沒有辦法打出殭屍，我一直不斷地重複講殭屍......」。
該名顧客在訂單寫下超過300字的備註，裡面卻出現一大串的「殭屍」，原來顧客是想要配小籠包的「薑絲」，由於鍵盤壞掉只好用語音輸入，但語音辨識卻一直選擇「殭屍」，任憑怎麼解釋都只出現這兩字，彷彿鬼打牆般的備註，讓顧客最後也忍不住氣得抱怨：「不知道為什麼手機像智障一樣沒他沒有辦法分辨施跟施師詩詩詩」！
網友看了貼文後都紛紛笑說：「笑到黑姑」、「他到底在供三毀」、「殭屍ㄕ薑絲ㄙ 他發音不標準」、「唸完都快中風了」、「不知不覺一個人聊起來了」、「手機智不智障我不知道，但訂餐的應該有一點」、「至少他要薑絲的意思十分明顯」不過也有網友實測表示：「我用語音也是一直殭屍～所以真的不是他的問題！」、「殭屍，語音真的只能辨識殭屍」。（編輯：陳珮瑜）