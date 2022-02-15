4顆甜湯圓＝一碗飯！元宵節「不胖吃法」曝：4種人要小心

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雖然湯圓口感Q彈，搭配豐富內餡，真的會讓人有一顆接一顆的衝動，但高敏敏也提醒「4種人」要小心吃，第一「正在減肥者」，易一顆接一顆，導致熱量爆卡、脂肪囤積，建議淺嚐即止、第二「控血糖者」，湯圓皮及甜內餡，易讓血糖飆高，請注意份量、第三「腸胃易脹氣者」，湯圓是糯米，支鏈澱粉多，易脹氣，請細嚼慢嚥和最後「咀嚼及吞嚥困難者」，尤其小孩、老人，要慎防噎到。
高敏敏說，其實吃湯圓也是有訣竅的，她也分享幾項「減少熱量」的吃法；第一「包餡甜湯圓」，因內餡已含有高糖分，建議直接滾水煮熟吃，不要再額外添加糖或配料，因為4顆就等於一碗白飯熱量。
第二「包餡鹹湯圓」，內餡含絞肉、油脂已經過調味，湯頭的配料就不要再用熱油爆香，可改無油蔬菜湯底，如昆布、紅白蘿蔔、番茄、大白菜、香菇等蔬菜熬煮，或搭配茼蒿、小白菜等蔬菜一起食用，做成一餐吃，減少油脂攝取，也能增加飽足感。
第三「無餡紅白小湯圓」，雖然一顆只有6大卡，但小湯圓都是一碗一碗吃，配甜湯、鹹湯都很百搭，建議湯底避開濃糖水，如：紅豆湯（每碗約為158大卡）或花生湯（每碗約211大卡），再加上20粒小湯圓，也就等於半碗飯的熱量，因此可以改搭配天然的桂圓、枸杞、薑汁或來提味，保留食物原本風味、減少甜湯熱量，也可加入昆布、豆腐、肉絲和白蘿蔔、青蔥熬煮食用，營養均衡又美味。
最後，高敏敏也再次提醒，建議吃湯圓時，要把握「主食代換原則」，也就是說吃了2顆包餡甜湯圓或20顆小湯圓，應少吃半碗飯，或是直接以湯圓代替當餐主食，才能避免澱粉量、熱量攝取過多喔。（編輯：郭佩蓉）
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