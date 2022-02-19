蛋餅「隔層膜」先別丟掉！內行曝超實用功能：又省了一筆
許多人會到量販店自行購買蔥抓餅、蛋餅等美食回家自行料理，而廠商為了不讓各片餅皮沾黏在一起，都會在中加入一張半透明的「隔層膜」，一般用完就會直接丟棄，不過近日也有網友分享它們的新用途，相當實用。
編輯中心/綜合報導
2022-02-19 15:38:47
原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，提到自己最近有購買冷凍的蔥抓餅回家烹調，不過每次在料理前，都需要把隔層膜斯開，若一次要使用好幾片，就會一次累積不少張，對此她疑惑詢問，「有人會留下來再做利用嗎」？
貼文一出，不少網友表示自己都會再多加利用，「用來分隔冷凍肉類很好用」、「市場買回來的肉、魚，先分類成一份，再用這個包起來分隔，能避免日後使用不好取出」、「我都用來分隔培根」、「包塔皮，麵團也很方便」。
不過也有人認為，「我都直接丟掉」、「想不到還有什麼功能」、「太油了，留著沒啥用」、「有細菌吧，如果包不同的食材很危險」、「要分裝別的直接買塑膠袋就好」；而針對油和細菌的顧慮，內行網友則表示，「要先放回原袋子，並冰冷凍保存，沒用到的時候放常溫才容易壞掉」、「放冷凍的話，那個油並不會沾到新東西上」。（編輯：張志浩）