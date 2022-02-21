好市多「下個月1大事」他急預言！過來人認了：別說出來
知名美式賣場「好市多」深受國人喜愛，其不僅商品琳瑯滿目，且時常推出各式優惠，吸引消費者們購買。不過，就有一名會員分享好市多下個月大事件，而引起過來人尷尬承認「幹嘛說出來啦！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-21 11:11:36
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示「下個月沒有意外的話，今年的梅子季開始了！」他建議梅酒控們注意以下幾點，「如果你想製作梅酒，如果你想用科克蘭伏特加當基酒的話，趕快去好市多買吧」。他也以過來人的口吻分享「每年3～5月都會缺貨，都被梅酒控掃光光，相信今天缺貨期會更長，因為全球海運大亂，動作快啊～」
貼文曝光後，隨即引來會員們激動留言，「謝謝提醒」、「已經買快20瓶，從泡草莓開始，做完兩甕後剛好接黃梅」、「買了一瓶，4月要釀」、「每年…大家都好勤勞…釀梅酒，我只能買現成的～慢慢品嚐」、「年年梅季，好市多vodka就缺貨」、「幹嘛說出來啦」、「你一講就沒了」。
但也有行家認為，「琴酒、威士忌、白蘭地，只要有心都可以泡成梅酒」、「我會選擇直接買梅酒，自己做的真的沒這麼好喝」、「用金門高粱就沒有這個煩惱啦」；甚至有人緩頰「還好吧，臺南店架上一直都很多」、「還好不會喝酒沒煩惱」。（編輯：陳雅雲）