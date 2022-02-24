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僅有6間房！前寶成董座蔡其建溪頭高階旅宿品牌將開幕

▲溪山行館是今（2022）年3月首開幕的旅宿品牌，僅有兩種價位、６間客房，採一泊二食的消費模式。（圖／記者黃仁杰攝）
▲溪山行館是今（2022）年3月首開幕的旅宿品牌，僅有兩種價位、６間客房，採一泊二食的消費模式。（圖／記者黃仁杰攝）

記者黃仁杰／台北報導

2022-02-24 09:31:58

前寶成集團董事長蔡其建愛茶如癡，且長年溪頭登山，在退休後成立「寶元紀」公司，以茶文化園區、旅宿等多樣態推廣藏茶，而「溪山行館」便是今（2022）年3月首開幕的旅宿品牌，僅有兩種價位、６間客房，採一泊二食的消費模式，希望大家到溪頭感受山林之美時，也能在行館內休憩身心、品好茶。

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董事長蔡其建與總經理蔡明倫父子，希望將他們深愛溪頭與茶的生活感動，分享給每一位旅客，歷經三年多、耗資上億打造的溪山行館，以款待親友的心意，服務每一位身在溪頭的旅人，行館將在3月正式開幕，第一期僅開放6間客房於線上訂房，成為當地高階旅宿新品牌。

▲董事長蔡其建與總經理蔡明倫父子，希望將他們深愛溪頭與茶的生活感動，分享給每一位旅客，歷經三年多、耗資上億打造溪山行館。（圖／記者黃仁杰攝）
▲董事長蔡其建與總經理蔡明倫父子，希望將他們深愛溪頭與茶的生活感動，分享給每一位旅客，歷經三年多、耗資上億打造溪山行館。（圖／記者黃仁杰攝）
一進入行館，旅客就能感受到主人分享茶道的心意，包含一杯暖身「迎賓茶」、客房內多款現沖「壺沖茶」、漫遊溪頭時隨身攜帶「保溫瓶熱茶」、夜晚「茶調酒」陪伴溪頭夜色。品牌表示，希望行館成為旅人在溪頭溫暖的家，舒適地與大自然互動交流，透過好茶連結最純粹的內心。

▲每位旅客入住均可獲得毛巾、涼扇等獨家禮品。（圖／記者黃仁杰攝）
▲每位旅客入住均可獲得毛巾、涼扇等獨家禮品。（圖／記者黃仁杰攝）
蔡明倫表示，之所以決定在溪頭打造寶元紀旅宿，「以前接觸茶道時，總覺得博大精深難親近，直到前(2020)年跟父親爬完溪頭，休憩時一口茶香入喉，再看著父親單純又真切地跟朋友共品好茶，突然體會茶道其實就是分享與款待。」

▲行館將在3月正式開幕，第一期僅開放6間客房於線上訂房，成為當地高階旅宿新品牌。（圖／記者黃仁杰攝）
▲行館將在3月正式開幕，第一期僅開放6間客房於線上訂房，成為當地高階旅宿新品牌。（圖／記者黃仁杰攝）
蔡其建在年輕時就對溪頭情有獨鍾，長久以來的心願就是在溪頭打造屬於自己的山居別邸，如今與兒子攜手實現願望，規劃6間頂規客房，堅持每一間都能輕鬆眺望雲霧繚繞的山巒景緻。行館內，有侘寂禪意的日式庭園，搭配多樣質感設計的世界家居精品，打造出行館愜意舒適的層次氛圍，而每一處細節皆融入蔡明倫多年旅外念書工作汲取各國文化質感的生活美學，期許成為溪頭首座以山居款待為核心，力拚成為「有溫度」的高階旅宿。

在規劃的過程中，蔡明倫特別重視「旅宿體驗」，以1：1飯店式管家概念接待旅人，12名的服務團隊半數以上曾任空服員，擁有國際視野和優雅服務的專業基礎，再經過一年多專業茶道老師傳授茶席課程後，培養出有深度的文化底蘊，呈現行館的用心。

▲該品牌重視「旅宿體驗」，以1：1飯店式管家概念接待旅人，12名的服務團隊半數以上曾任空服員，擁有國際視野和優雅服務的專業基礎。（圖／記者黃仁杰攝）
▲該品牌重視「旅宿體驗」，以1：1飯店式管家概念接待旅人，12名的服務團隊半數以上曾任空服員，擁有國際視野和優雅服務的專業基礎。（圖／記者黃仁杰攝）
另一方面，聘請曾服務於日本東京米其林名店Florilège、台灣米其林推薦餐廳Gubami主廚陳佑昇，擔任行館料理規劃長，結合在地特色食材和友善耕作有機小農物產，為旅人帶來不同凡響的暖心餐食。

雖然僅有6間客房，品牌表示，仍希望路過的溪頭遊客有機會體驗真摯的款待精神，因而設置對外開放的「溪山小舖」，提供特製岩茶茶葉蛋、外脆內軟的金達摩雞蛋糕等數款特色小點，幫然也包含寶元紀藏茶製成的熱沖茶和冷泡茶，增添漫步溪頭的閒適滋味。溪山行館將於3月1日開放訂房，預計提供二種房型、共6間，定價分別為18,800元和23,800元，依淡旺季或平假日有所調整，含一泊二食、多樣小點飲品和寶元紀藏茶茶席。

▲入住旅客皆有享用寶元紀藏茶的專人茶席體驗。（圖／記者黃仁杰攝）
▲入住旅客皆有享用寶元紀藏茶的專人茶席體驗。（圖／記者黃仁杰攝）

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