夜市套圈圈新玩法？神人「套中裝死」 10秒片眾狂看60次
夜市是台灣獨特且享譽國際的文化之一，其內各式吃、喝玩、樂的攤商應有盡有，成為不少人放鬆、聚會的熱門聖地，近日，一名網友也拍下自己到夜市與「套圈圈」遊戲的特殊經驗，影片曝光後，短時間就吸引上萬人朝聖。
編輯中心/綜合報導
2022-02-26 14:31:01
該名網友25日在臉書社團《爆廢公社》指出，他和朋友一同到夜市用餐，隔壁攤位則是傳統遊戲「套圈圈」，隨後原PO附上一部影片，只見片段一開始，他拍著自己正在用餐的食物，但鏡頭轉至另一邊，他赫然發現桌上的湯碗中，竟然泡著一個「套圈圈的環」，讓他瞬間傻眼。
原PO此時立刻將目光移至隔壁，不過正在玩套圈圈的顧客卻絲毫沒有察覺異狀，繼續專注在遊戲中，見到此狀，原PO也只能摸摸鼻子，並搞笑的用台語說「欸，啊這湯誰套到的，不拿走喔？當作沒看到喔」？
短短10影片曝光後，不到半天已有2萬人按讚，網友紛紛被影片中發生的事和原PO的配音逗樂，留言表示「有套到不要裝死耶」、「還熱熱的在冒煙，快來拿」、「這輩子套最準的一次」、「看60次都學不會」、「老闆應該把獎品拿給客人吧」、「這配音我給100分」、「樓主講台語也太好笑」、「配音超好笑，好想知道後續」。（編輯：張志浩）